Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Học phí, viện phí được tính giảm trừ thuế: Tối đa 47 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, VnExpress)

(GLO)- Từ kỳ tính thuế năm 2026, người nộp thuế thu nhập cá nhân có thể được giảm trừ thêm các khoản chi cho giáo dục - đào tạo và khám, chữa bệnh của bản thân và người phụ thuộc, với tổng mức tối đa 47 triệu đồng mỗi năm.

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm.

thue-thu-nhap-ca-nhan.png
Học phí, viện phí được tính giảm trừ thuế: Tối đa 47 triệu đồng/năm. Ảnh nguồn internet

Trong khi đó, chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm. Như vậy, nếu phát sinh đầy đủ các khoản chi hợp lệ, tổng mức giảm trừ tối đa cho 2 nhóm này là 47 triệu đồng/năm.

Các khoản được giảm trừ phải là chi phí thực tế mà người nộp thuế hoặc người phụ thuộc thực sự chi trả. Đặc biệt, đây là khoản được trừ khỏi thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế, chứ không phải người nộp thuế được nhận lại 47 triệu đồng tiền mặt hoặc được giảm trực tiếp 47 triệu đồng tiền thuế.

Để được áp dụng chính sách, người nộp thuế phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Riêng khoản chi y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hóa đơn, chứng từ cũng phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc.

Một điểm đáng lưu ý là những khoản chi đã được thanh toán từ nguồn khác như ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các loại bảo hiểm khác hoặc được tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, trả thay thì không được tiếp tục tính vào khoản giảm trừ này.

Chính sách mới được áp dụng cùng với mức giảm trừ gia cảnh mới. Theo đó, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng một năm; mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng mỗi tháng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Công ty Cổ phần Phú Tài (mã Hose: PTB) vừa công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài, dự kiến góp 950.000 USD để thành lập công ty tại bang Texas (Hoa Kỳ), hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối đá và đồ gỗ nội - ngoại thất.

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-9, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tung ra các gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn.

null