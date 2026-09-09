(GLO)- Từ kỳ tính thuế năm 2026, người nộp thuế thu nhập cá nhân có thể được giảm trừ thêm các khoản chi cho giáo dục - đào tạo và khám, chữa bệnh của bản thân và người phụ thuộc, với tổng mức tối đa 47 triệu đồng mỗi năm.

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm.

Học phí, viện phí được tính giảm trừ thuế: Tối đa 47 triệu đồng/năm. Ảnh nguồn internet

Trong khi đó, chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm. Như vậy, nếu phát sinh đầy đủ các khoản chi hợp lệ, tổng mức giảm trừ tối đa cho 2 nhóm này là 47 triệu đồng/năm.

Các khoản được giảm trừ phải là chi phí thực tế mà người nộp thuế hoặc người phụ thuộc thực sự chi trả. Đặc biệt, đây là khoản được trừ khỏi thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế, chứ không phải người nộp thuế được nhận lại 47 triệu đồng tiền mặt hoặc được giảm trực tiếp 47 triệu đồng tiền thuế.

Để được áp dụng chính sách, người nộp thuế phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Riêng khoản chi y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hóa đơn, chứng từ cũng phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc.

Một điểm đáng lưu ý là những khoản chi đã được thanh toán từ nguồn khác như ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các loại bảo hiểm khác hoặc được tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, trả thay thì không được tiếp tục tính vào khoản giảm trừ này.