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Quán chỉ tồn tại trên app sẽ phải công khai những thông tin gì?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Dân Trí)

(GLO)- Theo dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được Bộ Y tế xây dựng, các cơ sở kinh doanh đồ ăn trực tuyến sẽ phải công khai thêm thông tin pháp lý và thông tin nhận diện địa điểm kinh doanh, thay vì chỉ cung cấp tên món, giá bán trên ứng dụng.

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang đề xuất bổ sung các quy định riêng đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm, giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những nội dung nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và nhận diện cơ sở bán thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

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Quán chỉ tồn tại trên app sẽ phải công khai những thông tin liên quan đến điều kiện kinh doanh ăn uống. Ảnh: Phương Vi

Theo nội dung được công bố, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, thông tin phải đăng tải hoặc cung cấp bao gồm bản cam kết đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong bản cam kết này có các thông tin như địa điểm kinh doanh, tên chủ cơ sở, tên cơ sở, loại hình cơ sở và loại thực phẩm sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ sở phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, trừ trường hợp pháp luật không yêu cầu đăng ký kinh doanh.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu về hình ảnh nhận diện địa điểm kinh doanh. Cơ sở phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Dự thảo cũng phân biệt trường hợp cơ sở không trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà chỉ thực hiện hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, tức nhận thực phẩm từ nơi sản xuất, kinh doanh để chuyển đến người mua.

Với nhóm này, đề xuất yêu cầu đăng tải hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, trừ trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, cơ sở phải công khai tên cơ sở, tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh, kèm thông tin thể hiện rõ không phục vụ đồ ăn tại chỗ, chỉ giao hàng.

Dự thảo không chỉ đặt trách nhiệm lên cơ sở bán thực phẩm mà còn đề xuất nghĩa vụ đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử có hoạt động giao đồ ăn.

Theo đó, nền tảng phải thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và người giao hàng trực tuyến về dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thông tin này phục vụ việc truy xuất và xử lý khi phát sinh sự cố.

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