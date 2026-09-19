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Lãi suất tiết kiệm trên 9%, tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnam+, Báo Công Thương)

(GLO)- Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 7-2026, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh một số ngân hàng đưa lãi suất thực nhận lên trên 9%/năm.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7-2026 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,56% so với cuối năm 2025. Đây tiếp tục là mức cao kỷ lục của tiền gửi dân cư trong hệ thống ngân hàng.

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Lãi suất tiết kiệm tăng. Ảnh: Ngọc Thắng/Báo Thanh Niên

Trước đó, vào cuối tháng 6, tiền gửi của người dân lần đầu vượt mốc 11 triệu tỷ đồng, đạt khoảng 11,068 triệu tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau một tháng, dòng tiền gửi dân cư tiếp tục tăng thêm hơn 150.000 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng của tiền gửi dân cư, thị trường huy động vốn tiếp tục ghi nhận những chương trình ưu đãi lãi suất đáng chú ý.

Khảo sát thị trường trong tháng 9 cho thấy lãi suất tiết kiệm niêm yết thông thường tại nhiều ngân hàng vẫn chủ yếu dưới 8%/năm. Chẳng hạn, ngày 16-9, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank niêm yết mức cao nhất khoảng 6,8%/năm đối với một số kỳ hạn; trong khi một số ngân hàng thương mại cổ phần có mức niêm yết cao hơn.

Tuy nhiên, nếu tính cả các chương trình cộng thêm lãi suất, mức thực nhận của khách hàng có thể vượt 9%/năm. Một số chương trình được triển khai trong tháng 9 đưa lãi suất thực nhận lên khoảng 9,4%/năm, nhưng đi kèm các điều kiện về kỳ hạn, số tiền gửi, khách hàng mới hoặc hình thức gửi tiền.

Đáng chú ý, Ngân hàng số Cake triển khai chương trình cộng thêm 2 điểm phần trăm cho tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng trong tháng 9, qua đó đưa mức lãi suất thực tế cao nhất lên 9,4%/năm theo ghi nhận của thị trường.

Một số ngân hàng khác cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất để thu hút tiền gửi. Chẳng hạn, VPBank có chương trình cộng thêm tối đa 2,5 điểm phần trăm đối với một số khoản tiền gửi, trong khi MB triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất theo từng điều kiện và thời gian cụ thể.

Dữ liệu cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân vẫn tiếp tục chảy vào hệ thống ngân hàng, ngay cả khi trên thị trường xuất hiện nhiều kênh đầu tư khác.

Theo VietnamPlus, đến cuối tháng 5-2026, tiền gửi dân cư đã đạt 10,82 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng trước và tăng khoảng 492.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Khi đó, tiền gửi dân cư đã liên tục thiết lập các mức cao mới sau khi lần đầu vượt 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10-2025.

Đến tháng 6, quy mô này vượt 11 triệu tỷ đồng và sang tháng 7 tiếp tục tăng lên hơn 11,2 triệu tỷ đồng. Diễn biến trên cho thấy tiền gửi ngân hàng vẫn là một kênh được người dân sử dụng để nắm giữ nguồn tiền nhàn rỗi, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức tương đối cao.

Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động cao cũng phản ánh nhu cầu cân đối nguồn vốn của các ngân hàng. Theo Thời báo Ngân hàng, dù thanh khoản hệ thống đã có dấu hiệu cải thiện, mặt bằng lãi suất tiết kiệm được đánh giá khó giảm mạnh trong ngắn hạn do áp lực từ lạm phát, tỷ giá và nhu cầu tín dụng vẫn hiện hữu.

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