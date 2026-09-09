Giầy Thượng Đình sau cuộc đổi chủ gần 1.400 tỷ đồng: Hành trình tái cấu trúc bắt đầu

(GLO)- Sau nhiều năm hoạt động khó khăn, thương hiệu Giầy Thượng Đình đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau khi phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bán với giá gần 1.400 tỷ đồng.

Không chỉ thay đổi chủ sở hữu, Giầy Thượng Đình còn đang tổ chức lại hoạt động sản xuất, nhân sự và tính toán hướng khai thác khu đất tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Giầy Thượng Đình có lịch sử gần 70 năm, tiền thân là Xí nghiệp X30, thành lập năm 1957. Từ một đơn vị sản xuất phục vụ quân đội, doanh nghiệp từng phát triển thành thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng trong nước và có thời điểm đạt công suất khoảng 5,5 triệu đôi giày mỗi năm.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Giầy Thượng Đình trước khi di dời. Ảnh: Website Công ty

Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu thuần giảm từ 165,8 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 78,8 tỷ đồng năm 2024. Năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế vượt 67 tỷ đồng.

Bước ngoặt xuất hiện vào cuối năm 2025 khi Hà Nội tổ chức đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình. Mức giá khởi điểm 20.500 đồng mỗi cổ phần, nhưng kết quả đấu giá đạt bình quân 215.999 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về hơn 1.379 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2026, bà Mai Huyền Trang được công bố sở hữu 68,66% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Cùng với sự thay đổi về sở hữu, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cũng được kiện toàn, trong đó ông Nguyễn Thành Nhơn giữ chức Tổng giám đốc; ông Vũ Thái Dương và ông Đào Xuân Nghĩa lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó tổng giám đốc.

Một trong những việc được triển khai rõ nét nhất là di chuyển hoạt động sản xuất khỏi nhà máy tại 277 Nguyễn Trãi. Cơ sở mới được bố trí tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình tháo dỡ, giải phóng mặt bằng tại nhà máy cũ đã được triển khai trong tháng 9-2026.

Để phục vụ việc di dời, Giầy Thượng Đình dự kiến chi khoảng 165 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này bao gồm đầu tư máy móc, thiết bị; xây dựng và cải tạo nhà xưởng, kho; đồng thời hoàn thiện các hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Tái cấu trúc cũng đồng nghĩa với việc lực lượng lao động phải được sắp xếp lại. Doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 25 tỷ đồng để thực hiện các khoản trợ cấp mất việc và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng. Khoảng 443 người nằm trong diện chịu tác động từ phương án này.

Trong khi hoạt động sản xuất được chuyển sang địa điểm mới, khu đất rộng hơn 36.100 m² tại 277 Nguyễn Trãi đang được doanh nghiệp đặt vào một định hướng phát triển khác. Phương án được cổ đông thông qua đề xuất nghiên cứu dự án gồm nhà ở thương mại, văn phòng, thương mại - dịch vụ và trường học liên cấp, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa tính lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, khu đất này sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, trong đó có các công trình cao tầng dành cho căn hộ, văn phòng và thương mại - dịch vụ cùng hệ thống trường học liên cấp.

Câu chuyện của Giầy Thượng Đình hiện không đơn thuần là sự trở lại của một thương hiệu giày từng rất quen thuộc. Doanh nghiệp đang đồng thời thay đổi cơ cấu sở hữu, bộ máy điều hành, địa điểm sản xuất và định hướng sử dụng tài sản.

Tuy nhiên, một thương hiệu lâu năm muốn thực sự hồi phục vẫn phải giải bài toán cốt lõi là hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc di dời nhà máy, đầu tư thiết bị và tổ chức lại nhân sự mới là những bước đầu trong quá trình tái cấu trúc.

Từ một thương hiệu từng gắn với những đôi giày vải quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt, Giầy Thượng Đình đang đứng trước một chặng đường mới. Thành công của cuộc chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào khả năng biến nguồn vốn, tài sản và cơ cấu quản trị mới thành hiệu quả kinh doanh thực tế.