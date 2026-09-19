Tham gia rổ FTSE Russell, chứng khoán Việt Nam hưởng lợi gì?

(GLO)- Từ ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Chiều 17-9 (giờ địa phương), hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

Bên cạnh hình ảnh cờ đỏ sao vàng, các màn hình còn hiển thị dòng chữ lớn “Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market” (Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).

FTSE Russell đã chính thức xác nhận Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Việc tham gia sâu hơn vào các bộ chỉ số quốc tế được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn ngoại, cải thiện thanh khoản và tạo thêm động lực nâng chất lượng thị trường.

Quyết định có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21-9-2026. Đây là kết quả của quá trình cải cách về cơ chế giao dịch, hạ tầng thị trường và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam xuất hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Một trong những thay đổi được FTSE Russell ghi nhận là Việt Nam đã bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, triển khai cơ chế non-prefunding và thiết lập quy trình xử lý giao dịch thất bại. Những thay đổi này giúp giảm một rào cản trong quá trình nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam.

Theo Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính), việc nâng hạng có thể mở ra khả năng thu hút khoảng 6 tỷ USD dòng vốn quốc tế; HSBC đưa ra ước tính thận trọng hơn ở mức khoảng 3,4 tỷ USD, trong khi SSI Research ước tính các quỹ ETF quốc tế có thể đưa khoảng 1,67 tỷ USD vào thị trường trong giai đoạn đầu thực hiện nâng hạng.

FTSE Russell đã đưa 27 cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series trong kỳ rà soát tháng 8-2026. Danh sách trải rộng ở các nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ; trong đó một số cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa còn được đưa vào FTSE All-World.

Việc các cổ phiếu được lựa chọn vào chỉ số quốc tế có thể khiến chúng được các quỹ đầu tư thụ động theo dõi chỉ số quan tâm hơn. Khi các quỹ điều chỉnh danh mục theo tỷ trọng của chỉ số, lượng mua bán tại những cổ phiếu thuộc rổ có thể tăng.

Theo lộ trình, việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số FTSE được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ 21-9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027. Tỷ trọng ban đầu của cổ phiếu Việt Nam trong rổ được áp dụng ở mức 10%, sau đó tăng dần qua các giai đoạn.

Khi sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức quốc tế tăng lên, quy mô giao dịch có thể được mở rộng. Dòng vốn này cũng có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp niêm yết huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính đánh giá dòng vốn ngoại gia tăng có thể góp phần cải thiện thanh khoản, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn và thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Việc đáp ứng kỳ vọng của các quỹ đầu tư quốc tế sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao minh bạch tài chính, quản trị doanh nghiệp và chất lượng công bố thông tin.

FTSE Russell cũng cho biết việc nâng hạng đi cùng yêu cầu tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn thị trường, cải thiện độ sâu, thanh khoản và khả năng chống chịu của thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, phát triển nhà đầu tư tổ chức và các công cụ quản trị rủi ro.

Việc chuyển sang nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp được xem là một bước tiến trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính phủ và cơ quan quản lý vẫn phải tiếp tục xử lý những vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường, hạ tầng, sản phẩm, minh bạch thông tin và chất lượng hàng hóa.