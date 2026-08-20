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Đơn giản hóa thủ tục IPO, doanh nghiệp được lợi gì?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Đầu tư, Thời báo Tài chính)

(GLO)- Việc chuyển một số điều kiện, thành phần hồ sơ trong hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm đang được đề xuất trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nếu được thông qua, thay đổi này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ và chủ động hơn trong kế hoạch huy động vốn.

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Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bãi bỏ điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu bán được cho nhà đầu tư trong đợt IPO. Ảnh: Hữu Hạnh/Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bãi bỏ điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu bán được cho nhà đầu tư trong đợt IPO. Đồng thời, một số thành phần hồ sơ liên quan cũng được cắt giảm.

Điểm mới ở đây là thay vì yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh và đáp ứng một số nội dung ngay từ khâu tiền kiểm, cơ quan quản lý dự kiến chuyển những nội dung không còn cần thiết sang hậu kiểm, gắn với trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp sau đợt chào bán. Theo Bộ Tài chính, cách tiếp cận này nhằm bảo đảm điều kiện thành công của đợt chào bán nhưng đồng thời giảm bớt các rào cản thủ tục.

Trước hết là giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục. Khi điều kiện và hồ sơ được tinh giản, doanh nghiệp sẽ giảm khối lượng giấy tờ phải chuẩn bị, giảm thời gian hoàn thiện hồ sơ và chi phí tuân thủ. Đây cũng là mục tiêu chung của dự án sửa đổi Luật Chứng khoán, trong đó cải cách thủ tục hành chính được đặt cùng với yêu cầu hiện đại hóa phương thức quản lý.

Thứ hai, doanh nghiệp có thể chủ động hơn về thời điểm huy động vốn. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch huy động vốn; nguồn vốn đến đúng thời điểm cũng giúp giảm độ trễ khi triển khai các dự án và giảm phần nào sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thứ ba, khả năng tiếp cận thị trường vốn có thể thuận lợi hơn. Khi quy trình IPO được đơn giản hóa, doanh nghiệp có thêm điều kiện để sử dụng kênh phát hành cổ phiếu như một nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng phù hợp với định hướng của Bộ Tài chính về phát triển thị trường vốn và mở rộng các kênh huy động vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, giảm tiền kiểm không đồng nghĩa với giảm yêu cầu minh bạch hay trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo quan điểm của Bộ Tài chính, những nội dung được chuyển sang hậu kiểm sẽ gắn với nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp, tổ chức phát hành sau chào bán. Cơ quan quản lý đồng thời tiếp tục tăng cường giám sát thị trường.

Thực tế, cải cách thủ tục trong lĩnh vực chứng khoán đã được triển khai trước đó. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2026, 31 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã được cắt giảm, đơn giản hóa, tập trung vào giảm thành phần hồ sơ, loại bỏ các yêu cầu trùng lặp và thúc đẩy thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

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