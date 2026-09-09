Tín dụng chính sách mở lối thoát nghèo bền vững

(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tiếp thêm động lực cho nhiều hộ ở các xã Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú đầu tư phát triển sản xuất, tạo dựng sinh kế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất

Gia đình chị Rmah H’Ple (32 tuổi, người Jrai, ở thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú) trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào rẫy mì với thu nhập bấp bênh. Giai đoạn 2018 - 2022, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của Chi hội Phụ nữ thôn, chị vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pưh để cải tạo đất, trồng 500 cây cà phê và nuôi 4 con bò lai sinh sản.

Nhờ vốn tín dụng chính sách, chị Rmah H’Ple (ở giữa; thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú) có điều kiện phát triển mô hình trồng cà phê, nâng cao thu nhập. Ảnh: D.Đ

Nhờ đầu tư đúng hướng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, vườn cà phê và đàn bò phát triển tốt, mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 300 triệu đồng, giúp gia đình chị thoát nghèo. “Kinh tế ổn định, tôi có điều kiện chăm lo cho các con tốt hơn và thêm động lực để tiếp tục làm ăn, vươn lên” - chị H’Ple chia sẻ.

Theo bà Rmah H’Thít - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Chi hội Phụ nữ thôn Lũh Yố, hiện tổ có 57 thành viên với tổng dư nợ hơn 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh rà soát nhu cầu vay vốn và hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, tổ còn vận động các hộ làm ăn hiệu quả chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên học hỏi những mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp. Qua đó, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tại làng Plei Hrai Dong (xã Chư Pưh), nguồn vốn chính sách đang tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế. Hiện làng có 184 hộ vay vốn với tổng dư nợ 8,3 tỷ đồng từ các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ chủ động lựa chọn hướng sản xuất phù hợp.

Chị Kpă Thưm (36 tuổi, người Jrai, ở làng Plei Hrai Dong) vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pưh để cải tạo vườn tạp trồng cà phê. Hiện vườn cà phê mang lại doanh thu hơn 250 triệu đồng/năm, giúp gia đình từng bước ổn định kinh tế và thoát nghèo.

Chị Kpă Thưm (bìa trái; làng Plei Hrai Dong, xã Chư Pưh) sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo vườn tạp trồng cà phê, mang lại doanh thu hơn 250 triệu đồng/năm. Ảnh: D.Đ

Còn tại làng Kuăi (xã Ia Le), nguồn vốn tín dụng chính sách đang mở thêm cơ hội phát triển cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, 69 hộ trong làng đã vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ 3,1 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước cải thiện thu nhập.

Đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ

Từ đầu năm 2026 đến nay, các chương trình tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pưh tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tại các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú. Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 67 tỷ đồng với 1.452 hộ vay; cho vay hộ cận nghèo đạt 71 tỷ đồng với 1.692 hộ vay; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 63 tỷ đồng với 1.454 hộ vay.

Việc duy trì nguồn vốn cho các nhóm đối tượng này không chỉ giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất mà còn tạo nền tảng để ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Ông Đậu Sỹ Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú - cho biết: Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 231 tỷ đồng với 3.786 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn này góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn khoảng 4,2%, đời sống người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, nhất là tại các vùng phát triển cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu.

Theo ông Siu Y Bé - Chủ tịch UBND xã Chư Pưh: Thời gian qua, địa phương đã huy động các tổ chức, đoàn thể cùng đội ngũ cán bộ thôn, làng tăng cường tuyên truyền, đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến gần hơn với người dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã chủ động tiếp cận nguồn vốn để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,71%, hộ cận nghèo còn 4,55%.

Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, bảo đảm người dân có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn, qua đó tạo thêm động lực phát triển sản xuất, giữ vững kết quả giảm nghèo và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Ông Phạm Thế Tuấn - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pưh - cho biết: Điều chúng tôi hướng đến không đơn thuần là giải ngân một khoản vay mà là giúp người dân có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống. Khi mỗi đồng vốn được sử dụng đúng hướng, người dân có việc làm, có thu nhập và tự vươn lên bằng chính sức mình, đó mới là giá trị bền vững nhất của tín dụng chính sách.