Doanh nghiệp muốn giải thể cần hoàn tất những gì?

(GLO)- Giải thể doanh nghiệp không chỉ là nộp một bộ hồ sơ để chấm dứt hoạt động. Doanh nghiệp phải hoàn tất việc thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ, giải quyết quyền lợi người lao động và thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Từ ngày 23-7-2026, một số quy định về đăng ký doanh nghiệp tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 296/2026/NĐ-CP.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể giải thể trong những trường hợp như hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không gia hạn; theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; hoặc khi doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn luật định mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình.

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Ngoài ra, doanh nghiệp có thể bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, đồng thời không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chủ động giải thể, cơ quan có thẩm quyền trong doanh nghiệp phải ban hành nghị quyết hoặc quyết định giải thể theo đúng loại hình.

Hồ sơ bước đầu được hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, biên bản họp tương ứng và phương án giải quyết nợ nếu doanh nghiệp có nợ. Đối với từng loại hình doanh nghiệp, chủ thể ban hành quyết định và biên bản họp có thể khác nhau.

Sau đó, doanh nghiệp thực hiện thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các nghĩa vụ.

Các khoản cần được xử lý có thể bao gồm: Nợ người lao động; nợ thuế; nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các khoản nợ đối với đối tác, tổ chức và cá nhân khác; các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định. Doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký giải thể.

Hồ sơ đăng ký giải thể gồm có: Thông báo về giải thể doanh nghiệp; báo cáo thanh lý tài sản; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, trong đó thể hiện việc thanh toán các khoản thuế và các khoản bảo hiểm của người lao động theo quy định.

Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý tính chính xác của các thông tin kê khai. Quy định hiện hành xác định người có trách nhiệm liên quan đến hồ sơ giải thể phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ.