Prudential tiếp tục hành trình “Trao gửi Yên tâm” tại Phù Cát

(GLO)- Sau Hải Phòng và Cần Thơ, Phù Cát là điểm dừng thứ 3 trong hành trình “Trao gửi Yên tâm” của Prudential Việt Nam, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ mang hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 23-8, hơn 80 phụ nữ và trẻ em tại xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) đã đến Trung tâm Y tế Phù Cát để được đội ngũ y, bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động tạo thêm điều kiện để người dân kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương, nhận biết những vấn đề cần lưu ý và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân, gia đình.

Với Prudential, “Trao gửi Yên tâm” không chỉ là một hoạt động hỗ trợ tại từng địa phương, mà là hành trình đưa cơ hội chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với cộng đồng.

Khi chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ những điều gần gũi

Tại Phù Cát, nhiều người dân vẫn gắn bó với sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ và lao động tự do. Với đặc thù công việc và sinh kế, việc dành thời gian cho khám sức khỏe định kỳ đôi khi chưa thuận tiện, nhất là khi phải di chuyển để tiếp cận các cơ sở y tế phù hợp.

Chính vì thế, việc đưa hoạt động khám và tư vấn sức khỏe đến địa phương đã tạo thêm cơ hội cho người dân kiểm tra sức khỏe và nhận những hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp từ đội ngũ y, bác sĩ.

Người dân tại Phù Cát tham gia khám sức khỏe tại Trung Tâm Y tế xã Phù Cát.

Tại Trung tâm Y tế Phù Cát, người dân được khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường huyết, tư vấn kết quả, cấp phát thuốc dinh dưỡng và nhu yếu phẩm.

Bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe, đội ngũ y, bác sĩ cũng hướng dẫn người dân nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý và cách chăm sóc sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai - chia sẻ: Thông qua mạng lưới hoạt động tại địa phương, Hội Chữ thập đỏ có điều kiện nắm bắt những nhu cầu thiết thực của người dân và kết nối các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ cộng đồng.

Sự phối hợp cùng Prudential trong hành trình "Trao gửi Yên tâm" là 1 ví dụ cho cách các nguồn lực xã hội có thể được kết nối hiệu quả, từ đó mang những hỗ trợ thiết thực đến đúng đối tượng, đúng địa bàn và kịp thời hơn. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Prudential và mong muốn tiếp tục phối hợp để lan tỏa những hoạt động có ý nghĩa đến nhiều cộng đồng hơn.

Chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phù Cát.

Thêm kiến thức, thêm sự chủ động

Bên cạnh việc được thăm khám, người dân còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ y, bác sĩ về những vấn đề sức khỏe đang quan tâm, từ đó hiểu hơn về tình trạng của bản thân và những điều cần lưu ý trong sinh hoạt hằng ngày.

Đối với trẻ em, người nuôi dưỡng cũng được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng và cách theo dõi sức khỏe phù hợp theo mốc phát triển của trẻ.

Những tư vấn trực tiếp và kiến thức thiết thực từ buổi khám có thể trở thành những bước nhỏ nhưng quan trọng, giúp người dân chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nhận biết dấu hiệu bất thường và tìm kiếm hỗ trợ y tế khi cần thiết.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Từ Phù Cát, tiếp tục “Trao gửi Yên tâm”

Phù Cát là điểm dừng thứ 3 trong hành trình “Trao gửi Yên tâm” sau các hoạt động tại Hải Phòng và Cần Thơ. Hành trình sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên, với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ và các đối tác tại địa phương.

Mỗi điểm đến có những nhu cầu khác nhau nhưng cùng hướng đến 1 mục tiêu: tạo thêm cơ hội để những người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chăm sóc sức khỏe, từ đó chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Yên tâm bắt đầu từ những điều rất gần gũi - 1 lần kiểm tra sức khỏe, 1 lời tư vấn đúng lúc hay thêm một chút kiến thức để biết cách chăm sóc bản thân và những người mình yêu thương.

Từ Phù Cát, Prudential sẽ tiếp tục hành trình “Trao gửi Yên tâm”, mang những hoạt động thiết thực đến nhiều cộng đồng hơn, góp phần để mỗi người có thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe để yên tâm hơn trên hành trình phía trước.