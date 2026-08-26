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Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy bê tông và gạch không nung hơn 25,5 tỷ đồng

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng tổng hợp Huy Hoàng, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Cầu 16 (thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê).

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Dự án được triển khai tại Cụm công nghiệp Tà Súc (xã Vĩnh Quang) trên diện tích đất khoảng 26.984,3 m². Ảnh: Long Vũ

Dự án được triển khai tại Cụm công nghiệp Tà Súc (xã Vĩnh Quang) trên diện tích đất khoảng 26.984,3 m². Tổng vốn đầu tư hơn 25,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 7,65 tỷ đồng và vốn vay hơn 17,85 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo quy mô được phê duyệt, nhà máy sẽ sản xuất 10.000 m³ bê tông thương phẩm/năm, 1.000 ống cống bê tông ly tâm các loại/năm, 500 cấu kiện bê tông đúc sẵn/năm và 10 triệu viên gạch không nung/năm.

Về tiến độ, trong quý IV/2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý. Đến quý I/2027 sẽ thi công nhà xưởng, lắp đặt thiết bị; quý III/2027 chạy thử, kiểm định thiết bị và môi trường. Dự kiến quý IV/2027, nhà máy chính thức đi vào vận hành.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định liên quan; đồng thời triển khai dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký. Nhà đầu tư cũng được yêu cầu xem xét sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.

Các sở, ngành liên quan và UBND xã Vĩnh Quang có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

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