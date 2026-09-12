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Gia Lai nghiên cứu điện gió tự chủ, bay tầm thấp tại Bến cảng Phù Mỹ

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa giao Sở Công Thương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất quy hoạch nguồn điện năng lượng tái tạo, ưu tiên điện gió trong phạm vi Bến cảng Phù Mỹ theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tính khả thi, nghiên cứu phương án bố trí hạ tầng phục vụ các chuyến bay tầm thấp kết nối Bến cảng Phù Mỹ và Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Đây là bước đi nhằm định hướng phát triển Bến cảng Phù Mỹ gắn với Khu công nghiệp Phù Mỹ, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp - logistics hiện đại, chủ động về năng lượng và từng bước ứng dụng công nghệ, phương thức vận tải mới trong quản lý, vận hành cảng.

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Đại diện nhà đầu tư dự án Bến cảng Phù Mỹ (bìa trái) cùng chuyên gia Nhật Bản báo cáo tiến độ triển khai đến lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Gia Lai từng khảo sát, học hỏi kinh nghiệm phát triển cảng biển hiện đại tại Trung Quốc. Ngày 10-7, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến thăm Cảng Ninh Ba - Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), tìm hiểu kinh nghiệm quy hoạch, quản lý cảng biển, kết nối cảng với khu công nghiệp, logistics và đô thị cảng, cũng như ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo.

Cảng Ninh Ba - Chu Sơn hiện áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và lưu trữ điện để phục vụ hoạt động nội cảng, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng máy bay không người lái và các phương tiện bay tầm thấp trong logistics, quản lý cảng.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng khu làm việc, nơi ăn nghỉ tập trung cho các lực lượng quản lý nhà nước tại Bến cảng Phù Mỹ.

Hạ tầng này được tính toán đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, đáp ứng nhu cầu giai đoạn 1 và có dự phòng khi cảng mở rộng công suất. Đồng thời, làm việc với các bộ, ngành liên quan để xác định quy mô, trách nhiệm và nguồn vốn đầu tư.

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Vị trí được chọn xây dựng Bến cảng nước sâu Phù Mỹ. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh được giao rà soát phương án tổ chức giao thông, bổ sung đường gom, đường dân sinh bảo đảm kết nối an toàn, thuận tiện cho người dân dọc tuyến. Đồng thời, nghiên cứu phương án kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Đến cuối tháng 8-2026, Khu công nghiệp Phù Mỹ đã giải phóng mặt bằng 239/436 ha. Chủ đầu tư đã thực hiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên diện tích được bàn giao gồm đào, đắp nền đường, san nền, lắp đặt cống thoát nước mưa và hố ga, với tổng vốn thực hiện 381 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công trên diện tích đã bàn giao, triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp phù hợp định hướng phát triển.

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