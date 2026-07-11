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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm cảng Ninh Ba - Chu Sơn

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(GLO)- Sáng 10-7, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm cảng Ninh Ba - Chu Sơn tại TP. Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư và vận hành cảng biển tỉnh Chiết Giang Nghê Ngạn Bác.

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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan trung tâm điều hành cảng biển Ninh Ba - Chu Sơn. Ảnh: Đoàn Bình

Cảng Ninh Ba - Chu Sơn là mô hình tiêu biểu về phát triển cảng biển hiện đại, quy mô lớn, vận hành hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng cảng, logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cảng có sản lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế giới, đạt trên 1,3 tỷ tấn/năm; sản lượng container đạt khoảng 39-40 triệu TEU/năm, thuộc top 3 thế giới.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) thăm cảng Ninh Ba - Chu Sơn. Ảnh: Đoàn Bình

Cảng nằm tại giao điểm của tuyến hàng hải quốc tế Đông Á - Đông Nam Á - Trung Đông - Châu Âu cũng như khu vực Đồng bằng sông Dương Tử - trung tâm sản xuất và xuất nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc.

Đây còn là cửa ngõ xuất nhập khẩu của các tỉnh: Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và một phần TP. Thượng Hải.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư và vận hành cảng biển tỉnh Chiết Giang Nghê Ngạn Bác. Ảnh: Đoàn Bình

Nhiều tuyến container trực tiếp kết nối từ cảng Ninh Ba - Chu Sơn đã tới được Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ninh Ba - Chu Sơn là 1 trong những cảng Trung Quốc có quan hệ vận tải container thường xuyên với Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Với kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, lãnh đạo cảng Ninh Ba - Chu Sơn cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để tỉnh Gia Lai xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại; đồng thời, kết nối các doanh nghiệp sang khảo sát, nghiên cứu để gắn kết, đầu tư bền chặt tại Gia Lai.

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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Công ty Tập đoàn Đầu tư và vận hành cảng biển tỉnh Chiết Giang chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết: Trong định hướng phát triển mới, Gia Lai xác định cảng biển, logistics và dịch vụ hậu cần cảng biển là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả các cảng hiện có; đồng thời, nghiên cứu, thu hút đầu tư phát triển bến cảng, trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải đa phương thức và kết nối cảng biển với khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất.

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Một góc cảng Ninh Ba - Chu Sơn. Ảnh: Đoàn Bình

Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai mong muốn học hỏi kinh nghiệm của cảng Ninh Ba - Chu Sơn trong quy hoạch, đầu tư, quản lý, vận hành cảng biển hiện đại; kết nối cảng với khu công nghiệp, khu logistics và đô thị cảng; ứng dụng công nghệ số trong điều hành cảng; quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng.

Đồng thời, tỉnh Gia Lai cũng mong rằng Ban Quản lý cảng Ninh Ba - Chu Sơn quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cảng biển, vận tải biển, logistics, kho bãi, kho lạnh, kho ngoại quan, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế và đầu tư hạ tầng đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Gia Lai.

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