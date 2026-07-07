Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chào xã giao các đơn vị tại TP. Thượng Hải

(GLO)- Ngày 7-7, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chào xã giao Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải và Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại TP. Thượng Hải (Trung Quốc).

Cùng tham dự chuyến thăm, chào xã giao có đồng chí: Trần Huy Hùng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà cho ông Li Dong - Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Bình

Tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Li Dong - Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải và ông Tôn Kiến Bình - Chủ tịch Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại TP. Thượng Hải.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo các đơn vị; đồng thời, mong muốn Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải và Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại TP. Thượng Hải quan tâm hỗ trợ tỉnh Gia Lai quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp thành viên.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực tỉnh Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư như: chế biến sâu nông sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất thiết bị và linh kiện, logistics thông minh, năng lượng sạch, công nghệ số, trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai và Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại TP. Thượng Hải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Ông Li Dong - Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải và ông Tôn Kiến Bình - Chủ tịch Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại TP. Thượng Hải đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Gia Lai đạt được; nhất là trong quảng bá, triển khai các chính sách thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Quang cảnh buổi đến thăm, chào xã giao tại Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế TP. Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Bình

Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Thượng Hải và Chủ tịch Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải, ông Li Dong và ông Tôn Kiến Bình cho biết sẽ nỗ lực gắn kết, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Thượng Hải với Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.