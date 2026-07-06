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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải

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(GLO)- Chiều 6-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải Trần Huy Hùng.

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Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải Trần Huy Hùng. Ảnh: Đoàn Bình

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải Trần Huy Hùng đã dành thời gian tiếp đoàn chu đáo, trọng thị; đồng thời, thông báo nhanh một số kết quả quan trọng mà tỉnh Gia Lai đạt được sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai hình thành không gian phát triển mới với diện tích trên 21.500 km², dân số hơn 3,5 triệu người, là địa phương có quy mô lớn thứ hai của Việt Nam.

Tỉnh giữ vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

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Quang cảnh buổi thăm, chào xã giao của đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Bình

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Gia Lai, với 14 dự án đang triển khai, tổng vốn đăng ký hơn 170 triệu USD, tập trung vào sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, logistics và chuỗi giá trị nông sản.

Nhiều dự án hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường liên kết kinh tế giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác tỉnh Gia Lai sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Thượng Hải, Tô Châu và Ninh Ba; tập trung kết nối các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch.

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Các thành viên đoàn công tác tỉnh Gia Lai và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Tỉnh Gia Lai mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán trong việc kết nối với chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư tiềm năng; đồng thời hỗ trợ thông tin, tư vấn để các hoạt động xúc tiến của tỉnh bảo đảm đúng định hướng đối ngoại, hiệu quả và thiết thực.

Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải Trần Huy Hùng đánh giá cao các kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; đồng thời cho rằng, việc triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại các thành phố Thượng Hải, Tô Châu và Ninh Ba (Trung Quốc) lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa Gia Lai và các địa phương ngày càng lớn mạnh.

Với trách nhiệm được giao, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải cho biết sẽ nỗ lực hết mình trong công tác kết nối các doanh nghiệp của Trung Quốc sang nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

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