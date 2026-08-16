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Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên tập trung đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm Quy chế biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

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Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: N.T

Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên cơ bản ổn định. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong 6 tháng đầu năm, hai bên đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu 3 đoàn với 21 lượt người tham gia. Qua đó, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình biên giới, cửa khẩu, hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới; duy trì trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm Quy chế biên giới.

Cũng tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai lực lượng. Hai đơn vị thống nhất sẽ báo cáo cấp trên xin ý kiến về việc tổ chức kết nghĩa.

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2 đơn vị thống nhất tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian tới. Ảnh: N.T

Hội đàm diễn ra trong không khí thân mật, đoàn kết, hữu nghị, trọng thị, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

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