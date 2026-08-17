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Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Từ ngày 6 đến 10-8, Hội đồng NVQS phường đã chỉ đạo 16 tổ dân phố và làng Ơp tổ chức bình cử, công khai nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027.

Công tác xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm công bằng và đúng quy định. Qua xét duyệt, Hội đồng NVQS phường xác định hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát từng trường hợp cụ thể, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm yêu cầu về chính trị, sức khỏe và trình độ.

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