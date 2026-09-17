Người lính phòng hóa vững vàng trong nhiệm vụ đặc thù

(GLO)- Thường xuyên làm việc trong môi trường có hóa chất và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chất độc, phóng xạ, sinh học, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn và kỹ năng.

Qua huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Làm chủ khí tài, thuần thục nghiệp vụ

Trên thao trường, những người lính phòng hóa gần như được bao kín trong bộ áo quần chuyên dụng - cũng là một loại khí tài, bởi phía trước có thể là khu vực nhiễm độc, hóa chất nguy hiểm hoặc vật chất độc hại khó nhận biết. Vì thế, từng động tác đều phải chính xác, từ sử dụng khí tài, trinh sát, phát hiện chất độc, phóng xạ, sinh học đến xử lý tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 21 huấn luyện trên thao trường. Ảnh: N.T

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Phòng hóa 21 -cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là thả khói ngụy trang, nghi binh; trinh sát phát hiện chất độc, phóng xạ, sinh học; tẩy xạ, khử trùng cho người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và địa hình. Đơn vị còn tham gia bảo đảm hóa học tại các sự kiện quan trọng và diễn tập chung của Quân đoàn.

Đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi bộ đội phải làm chủ vũ khí, khí tài trong nhiều điều kiện. Mưa làm hạn chế tầm quan sát, mặt đất trơn trượt; nắng nóng khiến cơ thể nhanh mất sức trong bộ áo quần chuyên dụng.

Đại úy Trần Viết Tùng - Đại đội trưởng Đại đội 1 - chia sẻ: “Mỗi khí tài được trang bị riêng cho từng cá nhân. Vì vậy, bản thân phải bảo quản, giữ gìn; khi hư hỏng phải báo chỉ huy các cấp để có biện pháp sửa chữa, bảo đảm an toàn cho bản thân, đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 21 khử trùng vũ khí trang bị. Ảnh: N.T

Nhiệm vụ phòng hóa không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu người lính thuần thục từng loại khí tài và quy trình xử lý. Vì vậy, các thao tác được thực hành nhiều lần, tình huống được đặt ra trong những điều kiện khác nhau để bộ đội hình thành phản xạ, xử trí chính xác.

Năm 2025, Tiểu đoàn tổ chức diễn tập tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ; giành giải nhì tại Hội thao ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ cấp đại đội, tiểu đoàn hóa học toàn quân khu vực phía Nam. Năm 2026, đơn vị là lực lượng nòng cốt của đội tuyển Bộ Tham mưu tham gia Hội thao phòng thủ dân sự ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ, môi trường cấp Quân đoàn và giành giải nhất.

Sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

Có những nhiệm vụ thực hiện từ nhiều năm trước nhưng vẫn để lại dấu ấn bởi mức độ nguy hiểm. Tiểu đoàn từng tham gia thu gom một điểm chứa hóa chất tồn lưu từ thời chiến tranh chống Mỹ trước khi Cảng hàng không Pleiku được nâng cấp, mở rộng; phát hiện, thu gom 4 thùng hóa chất trước khi xây dựng Kho 789 của Quân đoàn 34. Gần đây, đơn vị phối hợp với Binh chủng Hóa học và Viện Hóa học xử lý 66 tấn bom, đạn và hóa chất cấp 5.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 21 giúp dân làm đường giao thông nội đồng tại xã Ia Băng. Ảnh: N.T

Theo thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc quy trình, sử dụng thành thạo trang bị và chủ động trước tình huống phát sinh. Việc rèn luyện trong nhiều điều kiện giúp bộ đội cơ động, thực hiện nhiệm vụ kịp thời.

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 - 2022, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tham gia khử khuẩn tại nhiều đơn vị thuộc Quân đoàn và một số khu vực trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của cấp trên.

Gần đây, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tham gia công tác dân vận, giúp người dân làm đường nội đồng tại xã Ia Băng. Qua những phần việc thiết thực, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội hiểu đời sống của người dân, còn bà con cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, trách nhiệm của bộ đội. Những việc làm ấy góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau những giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ trở về với nhịp sống bình dị trong đơn vị. Các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tạo không khí đoàn kết, giúp bộ đội thêm gắn bó. Năm 2025, Tiểu đoàn được công nhận “Đơn vị tiên tiến”; Tiểu đoàn cùng 2 đại đội trực thuộc được công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”.