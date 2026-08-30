Hoài Ân hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Ngày 29-8, cuộc diễn tập tác chiến xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập tập trung vào thực hành vận hành cơ chế và thực binh có sử dụng đạn hơi, quả nổ.

Dân quân tự vệ xã Hoài Ân tham gia thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ trong diễn tập. Ảnh: T.Q

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phần vận hành cơ chế được khung tập xã Hoài Ân tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Các tình huống được xử trí sát thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thống nhất.

Phần thực binh diễn ra đúng ý định, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, thể hiện khả năng tổ chức, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập của cấp ủy, chính quyền xã Hoài Ân và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng lãnh đạo xã Hoài Ân tặng quà động viên lực lượng tham gia thực binh và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: T.Q

Đại tá Phạm Văn Đạt đề nghị xã Hoài Ân tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh. UBND xã Hoài Ân tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.