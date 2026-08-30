Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoài Ân hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-8, cuộc diễn tập tác chiến xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập tập trung vào thực hành vận hành cơ chế và thực binh có sử dụng đạn hơi, quả nổ.

788214060-122208544220937841-2020572345870986701-n.jpg
Dân quân tự vệ xã Hoài Ân tham gia thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ trong diễn tập. Ảnh: T.Q

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phần vận hành cơ chế được khung tập xã Hoài Ân tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Các tình huống được xử trí sát thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thống nhất.

Phần thực binh diễn ra đúng ý định, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, thể hiện khả năng tổ chức, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập của cấp ủy, chính quyền xã Hoài Ân và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

786392698-122208544706937841-8565878946861412048-n-1.jpg
xa-hoai-an-hoan-thanh-nhiem-vu-dien-tap-tac-chien-trong-khu-vuc-phong-thu.jpg
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng lãnh đạo xã Hoài Ân tặng quà động viên lực lượng tham gia thực binh và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: T.Q

Đại tá Phạm Văn Đạt đề nghị xã Hoài Ân tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh. UBND xã Hoài Ân tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Chính trị

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

null