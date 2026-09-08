Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TUẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026 đối với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc phạm vi quản lý.

Điểm mới của đợt kiểm tra năm nay là toàn bộ quá trình làm bài được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Giáo dục chính trị do đơn vị nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

Từ việc tạo bộ đề, tổ chức làm bài đến chấm điểm, tổng hợp kết quả đều được thực hiện trên nền tảng số. Qua đó, 1 sản phẩm khoa học công nghệ do đơn vị chủ động xây dựng đã được đưa vào giải quyết trực tiếp yêu cầu trong công tác giáo dục chính trị.

1788838569465-8829665598985283039-8829665598985283039-85e3477f97e3e3f48d129c32617a5e90.jpg
Toàn bộ quá trình làm bài được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Giáo dục chính trị do đơn vị nghiên cứu, xây dựng và phát triển. Ảnh: Anh Tuấn

Người tham gia sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động, quét mã QR do Bộ CHQS tỉnh cung cấp để đăng nhập và làm bài.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những kiến thức trọng tâm đã được học tập, quán triệt trong năm, gồm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; truyền thống, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cùng những kiến thức về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, pháp luật và kỷ luật.

bo-chi-huy-quan-su-tinh-gia-lai-kiem-tra-nhan-thuc-chinh-tri.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Anh Tuấn

Mỗi bộ đề gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 40 phút. Hết thời gian, hệ thống tự động nộp bài, chấm điểm và thông báo kết quả. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, hạn chế các khâu thủ công, đồng thời thuận lợi cho cơ quan chức năng trong tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị có thêm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục chính trị, mức độ tiếp thu kiến thức của từng đối tượng; kết quả cũng được sử dụng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Chính trị

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null