Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026

(GLO)- Ngày 8-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026 đối với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc phạm vi quản lý.

Điểm mới của đợt kiểm tra năm nay là toàn bộ quá trình làm bài được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Giáo dục chính trị do đơn vị nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

Từ việc tạo bộ đề, tổ chức làm bài đến chấm điểm, tổng hợp kết quả đều được thực hiện trên nền tảng số. Qua đó, 1 sản phẩm khoa học công nghệ do đơn vị chủ động xây dựng đã được đưa vào giải quyết trực tiếp yêu cầu trong công tác giáo dục chính trị.

Toàn bộ quá trình làm bài được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Giáo dục chính trị do đơn vị nghiên cứu, xây dựng và phát triển. Ảnh: Anh Tuấn

Người tham gia sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động, quét mã QR do Bộ CHQS tỉnh cung cấp để đăng nhập và làm bài.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những kiến thức trọng tâm đã được học tập, quán triệt trong năm, gồm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; truyền thống, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cùng những kiến thức về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, pháp luật và kỷ luật.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Anh Tuấn

Mỗi bộ đề gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 40 phút. Hết thời gian, hệ thống tự động nộp bài, chấm điểm và thông báo kết quả. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, hạn chế các khâu thủ công, đồng thời thuận lợi cho cơ quan chức năng trong tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị có thêm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục chính trị, mức độ tiếp thu kiến thức của từng đối tượng; kết quả cũng được sử dụng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng theo quy định.