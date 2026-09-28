Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung thuộc Quân khu 5 được thành lập, đặt trụ sở tại phường Thống Nhất (trên cơ sở trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Năm học 2026-2027, Phân hiệu 1 tuyển sinh 160 học sinh nam và nữ cho 2 lớp 6 và 2 lớp 10 (mỗi lớp 40 học sinh). Theo kế hoạch, ngày 30-9, nhà trường tiến hành tiếp nhận học sinh; ngày 1-10 sẽ tổ chức công bố quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra cơ sở vật chất tại Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Lê Tây

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, từ ngày 3-9-2026, Phân hiệu 1 đã chủ động phối hợp với Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2), Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) và Công ty CP Xây lắp Thành An 96 (Binh đoàn 11) đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mọi mặt.

Các đơn vị đã tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, củng cố điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, tuyển dụng đội ngũ giáo viên và bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, giảng đường, phân khu chức năng, khu nhà ở của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn bộ công tác bảo đảm tổ chức giáo dục, đào tạo.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra việc lắp đặt trang thiết bị tại phòng học của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Lê Tây

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cơ quan chức năng Quân khu 5 tiếp tục phối hợp, hướng dẫn nhà trường hoàn thiện các phần việc còn lại; chuẩn bị chu đáo công tác đón học sinh, tổ chức biên chế đúng quy định, phúc tra sức khỏe chặt chẽ, an toàn.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh, trước ngày 30-9, Phân hiệu 1 phải hoàn thành hệ thống văn bản chỉ đạo, thời khóa biểu; hoàn thiện các phòng học thực hành, hệ thống máy chiếu, tivi, nhà ở học sinh, sân đường, thao trường, bãi tập, khu thể thao; đồng thời bổ sung đầy đủ doanh cụ và trang thiết bị học tập, sẵn sàng bước vào giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch.