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Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Gia Lai là 1 trong 3 địa phương được chọn đặt phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Phân hiệu dự kiến đặt tại phường Thống Nhất, góp phần rèn luyện học sinh toàn diện, kết hợp kiến thức phổ thông với quốc phòng - an ninh, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho quân đội, đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về chủ trương thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Trường Thiếu sinh quân miền Trung dự kiến có 3 phân hiệu tại Gia Lai, Huế và Nghệ An.

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Trường Thiếu sinh quân miền Trung đón học sinh khóa đầu tiên. Ảnh: Văn Viễn

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, hiện nay các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân khu đang chuẩn bị những nội dung liên quan đến tổ chức, biên chế, cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện bảo đảm hoạt động của phân hiệu tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Trung; công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào cuối tháng 8, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát cơ quan cấp trên về tổ chức, biên chế; chủ động đề xuất bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng giáo viên, bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện cần thiết.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị phải được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn; rà soát cụ thể từng nội dung, bảo đảm khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, phân hiệu có thể nhanh chóng triển khai hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

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Mục tiêu của Trường Thiếu sinh quân miền Trung là xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt chính quy, nền nếp, phù hợp đặc thù đào tạo trong quân đội, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và đạo đức. Ảnh: Văn Viễn

Trường Thiếu sinh quân miền Trung trực thuộc Quân khu 5, là 1 trong 3 trường thiếu sinh quân trên toàn quốc. Trường có cơ sở chính tại tổ 4, khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng (thuộc địa bàn TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây). Trường được tổ chức với 6 phòng, ban chức năng; 5 khoa chuyên môn; 8 đại đội quản lý học viên.

Trường hoạt động theo mô hình nội trú, có quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học sinh, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ như các phòng thí nghiệm, phòng học ngoại ngữ, phòng tin học, nhà thi đấu đa năng, sân vận động, khu sinh hoạt tập trung... đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt, rèn luyện lâu dài.

Trường sẽ tổ chức giảng dạy chương trình THCS, THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kết hợp chặt chẽ giáo dục quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống và ý thức tổ chức kỷ luật.

Theo kế hoạch, nhà trường tuyển sinh đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12. Riêng năm học 2026-2027, trường chỉ tuyển sinh khối lớp 6, dự kiến 100 học sinh.

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