Gặp mặt thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2025

(GLO)- Sáng 4-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2025. Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-chủ trì buổi gặp mặt.

Năm nay toàn tỉnh có 1.325 thí sinh đăng ký sơ tuyển, trong đó 202 em trúng tuyển (1 nữ) vào 17 trường Quân đội như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị…

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Man Đức Dũng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-chúc mừng các tân học viên đã nỗ lực học tập, phát huy truyền thống quê hương anh hùng để vượt qua kỳ tuyển sinh. Đồng chí nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, các địa phương mà còn là niềm tự hào của cả Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-biểu dương tinh thần nỗ lực, rèn luyện của các tân học viên trong thời gian qua. Ảnh: Man Đức Dũng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh mong muốn các em khi bước vào môi trường học tập, rèn luyện hoàn toàn mới với nhiều khó khăn, thử thách vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực vượt bậc, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, phát huy truyền thống quê hương để trưởng thành.

Đồng thời, đề nghị Ban CHQS các địa phương quan tâm, hướng dẫn đầy đủ thủ tục nhập học, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-tặng quà các tân học viên. Ảnh: Man Đức Dũng

“Chúng tôi kỳ vọng 202 tân học viên năm nay sẽ đạt thành tích cao nhất trong học tập, rèn luyện, để trở thành những sĩ quan trẻ ưu tú, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đại tá Mai Kim Bình nhắn nhủ.

Buổi gặp mặt các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2025. Clip: Man Đức Dũng

Dịp này, các thí sinh trúng tuyển đã được tham quan Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật quý về chặng đường đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của quân dân tỉnh nhà trong các cuộc kháng chiến bảo vệ quê hương, đất nước.