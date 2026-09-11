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Học sinh nào được ngân sách TP. Hồ Chí Minh đóng toàn bộ BHYT?

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, VnExpress)

(GLO)- Trong năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Trong khi đó, sinh viên được hỗ trợ 50% mức đóng.

Theo đó, đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

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Hơn 2 triệu học sinh tại TP. Hồ Chí Minh được miễn phí BHYT năm 2026. Ảnh: Chân Phúc/LĐO

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Đối với sinh viên, mức đóng BHYT được tính bằng 4,5% mức tham chiếu 2,53 triệu đồng, tương đương 113.850 đồng mỗi tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, nên sinh viên đóng 56.925 đồng/tháng.

Các trường có thể thu BHYT theo 3 phương thức. Sinh viên đóng theo kỳ 3 tháng sẽ nộp 170.775 đồng; 6 tháng là 341.550 đồng và 12 tháng nộp 683.100 đồng.

Sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT tại địa phương để được hưởng mức hỗ trợ 70%. Trường hợp chưa kịp tham gia tại địa phương, sinh viên có thể đóng BHYT tại trường. Khi thẻ BHYT ở địa phương được cấp, nếu phát sinh thời gian đóng trùng, số tiền tương ứng sẽ được hoàn trả.

Việc TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT cho học sinh nhằm bảo đảm tất cả học sinh đều có thẻ BHYT, được tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí cho gia đình.

Bên cạnh chính sách dành cho học sinh, TP. Hồ Chí Minh cũng thực hiện hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người từ 65 tuổi trở lên theo chính sách của thành phố.

Theo tính toán, ngân sách TP. Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 1.953 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 1 năm.

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