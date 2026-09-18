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Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

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(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 100% học phí toàn khóa, tương đương 320 triệu đồng, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Tại kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2026, em Trần Tiến Đạt đạt 1.139/1.200 điểm. Đây là mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này.

Bên cạnh đó, Đạt cũng đạt 28,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó, Toán 9,5 điểm, Vật lý 10 điểm và tiếng Anh 9,25 điểm.

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Em Trần Tiến Đạt hiện là tân sinh viên ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Trần Tiến Đạt hiện là tân sinh viên ngành Khoa học máy tính - chương trình tiên tiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Đạt được vinh danh với thành tích cao nhất ở phương thức xét tuyển tổng hợp của trường.

Trước đó, năm 2025, Đạt trúng tuyển ngành Vật lý học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tuy nhiên, sau 1 học kỳ, em quyết định tạm dừng việc học để xác định hướng đi phù hợp hơn với bản thân.

Trong thời gian này, Đạt tập trung củng cố kiến thức và nâng cao năng lực ngoại ngữ. Từ 800 điểm tại kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, em đạt 997 điểm ở đợt 1 năm 2026, trước khi tiếp tục bứt phá lên 1.139 điểm ở đợt 2 và thiết lập kỷ lục mới.

Với học bổng “Tinh hoa khoa học”, Đạt có thêm điều kiện theo đuổi lĩnh vực Khoa học máy tính, đồng thời tiếp tục phát huy năng lực học tập và niềm yêu thích đối với công nghệ.

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