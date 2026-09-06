Gia Lai: Doanh nghiệp đồng hành, tiếp sức học sinh Phân hiệu Anh hùng Núp

Theo đó, các đơn vị đã trao tặng nhà trường 15 bàn học tại nhà trị giá 15 triệu đồng, 10 xe đạp, 200 cặp chống gù, 240 áo phao, 240 áo mưa và 240 mũ. Đây đều là những vật dụng thiết thực, phù hợp với nhu cầu học tập, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là các em ở những gia đình còn khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Đồng Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú 1, đại diện Phân hiệu Anh hùng Núp, cho biết sự hỗ trợ của các đơn vị đến đúng thời điểm và đáp ứng những nhu cầu thiết thực của nhà trường trong bối cảnh cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Các trang thiết bị, vật dụng được trao tặng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn công tác dạy học, chăm sóc học sinh, đồng thời tạo thêm động lực để các em nỗ lực học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Phân hiệu Anh hùng Núp là một trong ba phân hiệu của Trường Tiểu học An Phú 1. Toàn trường hiện có 16 lớp với 530 học sinh, trong đó 445 em là học sinh dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 84%. Điều kiện cơ sở vật chất và đời sống của một bộ phận học sinh còn nhiều khó khăn so với các trường trên địa bàn.

Việc các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ những cơ sở giáo dục còn khó khăn không chỉ mang lại giá trị thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo cho giáo dục, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.