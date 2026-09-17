Kỳ thi SPT năm 2027 đổi cấu trúc và chuyển sang thi trên máy tính: Thí sinh cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Theo thông báo từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kỳ thi SPT năm 2027 không thay đổi về mục tiêu đo lường và đánh giá năng lực phục vụ xét tuyển đại học. Sự thay đổi duy nhất nằm ở hình thức tổ chức chuyển từ thi giấy sang thi trên máy tính.

Kỳ thi SPT (Kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tiếp tục duy trì 12 môn. Nội dung đề thi vẫn bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tập trung đánh giá mức độ thông hiểu, vận dụng kiến thức cốt lõi và năng lực đặc thù của từng môn học. Thang điểm tối đa cho mỗi bài thi là 10 điểm.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hải Long/Dân trí

Cụ thể, đề thi môn Ngữ văn và Toán tiếp tục kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, nhằm tiếp tục đánh giá những năng lực khó được đo lường đầy đủ bằng câu hỏi trắc nghiệm như: lập luận, trình bày, diễn đạt và giải quyết vấn đề.

Trong đó, phần trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính; câu hỏi tự luận được hiển thị trên màn hình và thí sinh viết bài trên giấy thi. Khi chuyển sang phần tự luận, phần trắc nghiệm được khóa và không thể chỉnh sửa. Tổng thời gian cho cả 2 phần là 90 phút.

10 môn thi trắc nghiệm 100% còn lại gồm: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp), Công nghệ (Nông nghiệp). Thí sinh trả lời trực tiếp trên phần mềm thi, bài làm sẽ tự động gửi tới máy chủ khi hết giờ hoặc khi nộp bài. Thời gian làm bài là 60 phút.

Mỗi thí sinh được phép đăng ký dự thi tối thiểu 3 bài thi và tối đa 6 bài thi. Tuy nhiên, nhà trường quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự 1 đợt thi và chọn 1 địa điểm thi duy nhất.

Về thời gian thi, thay vì 2 ngày như trước, lịch thi của mỗi đợt năm 2027 được tổ chức gọn trong một ngày, gồm 4 ca; một số ca có 2 lượt thi liên tiếp. Cách bố trí này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thời gian di chuyển, lưu trú của thí sinh, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng lựa chọn các bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

Theo nhà trường, việc đổi mới hình thức thi riêng trên đây theo hướng hiện đại, chuẩn hóa nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.