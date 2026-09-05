Háo hức ngày hội đến trường của bé

(GLO)- Sáng 5-9, cùng với học sinh các cấp trong toàn tỉnh Gia Lai, trẻ mầm non háo hức bước vào năm học 2026-2027. Những cái nắm tay còn bịn rịn, niềm vui gặp lại bạn bè… tạo nên nét riêng của “Ngày hội đến trường của bé”, mở đầu một năm học mới trong sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Những bước chân đầu tiên

6 giờ 30 phút, Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) đã rộn ràng không khí ngày hội đến trường. Khuôn viên trường được trang trí tươi vui chào đón năm học mới, những giai điệu thiếu nhi vang lên trong sân trường. Phụ huynh đưa con đến lớp, các cô giáo có mặt từ sớm, tươi cười đón trẻ.

Tại Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), trẻ háo hức đến trường. Ảnh: Hồ Điểm

Sân trường mỗi lúc một đông vui. Nhiều trẻ vừa đến đã hào hứng vẫy chào cô, ríu rít cùng bạn; một số em vẫn nắm chặt tay cha mẹ, nép bên người thân. Có trẻ còn sụt sùi lúc chia tay nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng nhạc, đồ chơi và các hoạt động cùng bạn.

Với trẻ đã quen trường lớp, ngày trở lại là niềm vui gặp lại cô, bạn; còn với những trẻ lần đầu đi học, đây là những bước đầu tiên làm quen với môi trường mới.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày đầu khai giảng. Ảnh: Hồ Điểm

Đưa con đến trường từ sớm, chị Phan Nữ Từ Nghi (phường Quy Nhơn) cho biết, những ngày trước khai giảng, gia đình thường trò chuyện với con về cô giáo, bạn bè và những hoạt động ở trường để trẻ háo hức hơn khi đến lớp.

“Ở nhà, tôi thường kể với con đến trường sẽ có cô giáo, nhiều bạn và nhiều trò chơi. Sáng nay con háo hức nhưng tới cửa lớp vẫn còn níu mẹ. Gia đình mong con sớm hòa nhập, quen với nếp sinh hoạt và luôn vui vẻ, an toàn khi ở trường” - chị Nghi chia sẻ.

Cô Trần Thị Ngọc Hằng - giáo viên nhà trường, cho hay mỗi trẻ có tâm lý và khả năng thích nghi khác nhau nên những ngày đầu, giáo viên dành nhiều thời gian gần gũi, quan sát để hiểu từng em; đồng thời trao đổi với phụ huynh về thói quen ăn, ngủ và sinh hoạt của trẻ để phối hợp chăm sóc phù hợp.

Trẻ sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội năm nay còn đánh dấu năm học đầu tiên Trường Mầm non Quy Nhơn hoạt động sau khi sáp nhập 3 trường: Mầm non Quy Nhơn, Mầm non Hoa Sen và Mầm non Hải Cảng. Sau sắp xếp, trường có 29 lớp với 700 trẻ, gồm 1 trường chính, 2 phân hiệu và 7 điểm trường; đội ngũ có 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 60 giáo viên.

Theo bà Nguyễn Thị Linh - Hiệu trưởng nhà trường, với quy mô lớn và hoạt động tại nhiều cơ sở, nhà trường xác định sớm ổn định tổ chức, gắn kết đội ngũ và bảo đảm hoạt động đồng bộ giữa các điểm trường là nhiệm vụ quan trọng trong năm học đầu tiên sau sáp nhập. Cùng với kế thừa những kết quả của 3 trường trước đây, trường tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, để “dù ở điểm trường nào, các con đều được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển tốt nhất”.

Mỗi nơi một sắc màu ngày hội

Cũng vào khung giờ này, tại Trường Mầm non Bình Định (phường Bình Định) rộn ràng tiếng cười trẻ thơ.

Các em nhỏ xúng xính đồng phục, được ba mẹ, người thân đưa đến trường trong sự chào đón của các cô giáo, nhà trường.

Trẻ mầm non hào hứng đón năm học mới. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đưa con gái đến trường, chị Nguyễn Thanh Tuyền (tổ dân phố Vĩnh Liêm, phường Bình Định) chia sẻ: “Cháu năm nay 2 tuổi, đây là buổi khai giảng đầu tiên của cháu và cũng là đầu tiên của tôi với tư cách là phụ huynh, nên hai mẹ con hồi hộp".

Trường Mầm non Bình Định được sáp nhập từ Trường Mầm non Bình Định, Trường Mầm non Nhơn Khánh và Trường Mầm non Nhơn Phúc. Trường hiện có 1 trụ sở chính, 2 phân hiệu và 5 điểm trường, quy mô tổng cộng 28 nhóm, lớp với hơn 660 trẻ, gồm 23 lớp mẫu giáo và 5 nhóm trẻ. Riêng điểm chính có quy mô lớn nhất với 10 lớp với gần 300 trẻ. Năm nay trường có 115 trẻ tuyển mới.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồ Điểm

“Tất cả các họa tiết, hạng mục trang trí đều do các giáo viên tự lên ý tưởng và hoàn thành sau 1 tuần thực hiện. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui, đặc biệt là khi những món quà tinh thần được đông đảo phụ huynh và các cháu đón nhận” - cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung chia sẻ.

Được sự quan tâm của địa phương, Trường Mầm non Bình Định được đầu tư cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, bài bản. Sau sắp xếp, các điểm trường được sáp nhập, tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và môi trường học tập, đảm bảo tất cả các điểm trường đều tổ chức dạy bán trú.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Ia Phí (làng Prép, xã Ia Phí) có 11 lớp với 342 trẻ, 100% là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 1 lớp nhà trẻ, 2 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi và 8 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Nhà trường hiện có 26 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gồm 3 cán bộ quản lý, 22 giáo viên và 1 nhân viên kế toán.

Phụ huynh Trường Mầm non Ia Phí (xã Ia Phí) đưa trẻ đến trường. Ảnh: Ngọc Duy

Trong vòng tay mẹ, em Rơ Châm Diên (SN 2021, học lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Ia Phí) bày tỏ: “Hôm nay con rất vui vì được mẹ đưa đến trường. Con thích gặp cô giáo, chơi với các bạn và sẽ đi học ngoan, nghe lời cô giáo”.

Chị Rơ Châm Ung (SN 1998, ở làng Prép, xã Ia Phí), mẹ của em Rơ Châm Diên, chia sẻ: “Đây là một ngày rất vui đối với gia đình vì con được đến trường, làm quen với cô giáo và các bạn. Buổi sáng chuẩn bị đưa con đến trường, bé cũng rất háo hức. Tôi mong con được cô giáo yêu thương, chăm sóc chu đáo, có môi trường vui chơi, học tập an toàn".

Mỗi năm học mới là một hành trình mới, mở ra cơ hội để các con được học tập, vui chơi, trải nghiệm và trưởng thành trong tình yêu thương. Ảnh: Ngọc Duy

Cô Đinh Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ia Phí, chia sẻ: “Mỗi năm học mới là một hành trình mới, mở ra cơ hội để các con được học tập, vui chơi, trải nghiệm và trưởng thành. Với trẻ mầm non, chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, yêu thương và hạnh phúc, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 193 trường mầm non. Bước vào năm học 2026-2027, cùng với việc ổn định tổ chức, mạng lưới trường lớp, bậc học mầm non còn có một điểm mới đáng chú ý khi Gia Lai có 15 cơ sở được lựa chọn thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ GD&ĐT. Chương trình được triển khai theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, lấy trẻ làm trung tâm; tăng tính mở, linh hoạt và chú trọng tổ chức các hoạt động thông qua vui chơi, trải nghiệm.

Ngày hội đến trường của bé năm nay không chỉ mở đầu một năm học mới, mà còn khởi đầu cho những đổi mới trong tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ; hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.