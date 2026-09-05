Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027 kỳ vọng tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục và mở thêm cơ hội học tập cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới.
Đặc biệt, Chương trình cầu truyền hình "Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và Khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền" sẽ kết nối 3 điểm cầu lớn: Lào Cai, Gia Lai và An Giang, cùng 20 điểm cầu tương tác hai chiều và hàng chục điểm cầu trực tuyến qua hệ thống VNPT. Trong đó, tại Gia Lai, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch được chọn làm điểm cầu truyền hình trực tiếp.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên sau thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học với quy mô lớn. Năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập (trong đó, 701 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 16 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập) với 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh và giảm 114 lớp so với năm học 2025-2026. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 40.284 người.
Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã đến dự và chung vui với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Đây là ngôi trường ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong hành trình thực hiện sứ mệnh “trồng người”.
Trong diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu, hăng hái làm việc và học tập, nhiệt tình đóng góp trí tuệ và sức lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026.
Theo đó, nhà trường đã tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục với tỷ lệ cao; tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 139 giải; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt 37 giải.
Đặc biệt, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (học sinh lớp 12 chuyên Vật lý) xuất sắc đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu lần thứ 10; đồng thời, Khang cũng là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng.
Bước sang năm học mới 2026-2027, nhà trường có quy mô 29 lớp với 981 học sinh. Xác định đây là năm học bản lề chuyển mạnh từ tư duy "quản lý sang quản trị phát triển giáo dục", nhà trường tập trung phát triển toàn diện cả đức - trí - thể - mỹ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, có kiểm soát vào quản lý cũng như dạy học.
“Kế thừa và phát huy những nền tảng đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn không chỉ chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu mà còn đẩy mạnh giáo dục STEM. Hướng tới việc tạo ra những sản phẩm thực tế, có chất lượng cao, tuyệt đối không mang tính hình thức. Thông qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm sẽ trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo để sẵn sàng thích ứng với kỷ nguyên công nghệ mới” - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn khẳng định.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, giữ ngọn lửa tâm huyết với nghề; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng trau dồi, làm giàu tri thức và sáng tạo vì tương lai của thế hệ trẻ.
Là một trong 346 học sinh lớp 10 của trường, em Ngô Lê Uyên Trang (lớp 10 chuyên Ngữ văn) bày tỏ: "Đây là lễ khai giảng rất đặc biệt đối với em vì đây là ngôi trường mà em luôn nỗ lực phấn đấu để được học tập. Hy vọng em sẽ cùng các bạn đạt được thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện, trở thành những học sinh ưu tú”.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 giáo viên có nhiều đóng góp vào thành tích của ngành Giáo dục; đồng thời trao 10 suất học bổng của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026.
Dịp này, nhà trường cũng khen thưởng cho em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Lý) và 9 học sinh đạt thủ khoa các môn chuyên. Học sinh của nhà trường cũng nhận nhiều phần học bổng từ các đơn vị, doanh nghiệp.
TRẦN DUNG
Tại Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (xã Ia Khươl), đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự và chung vui với thầy và trò trong ngày khai giảng năm học mới.
Năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái có 960 học sinh theo học ở 2 cấp THCS và THPT; trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 70%.
Nằm trên địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và chính quyền các cấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
BÙI ĐẠI
Hòa chung không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn cũng rộn ràng bước vào năm học mới.
Về dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn có 1.052 học sinh với 31 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9. Đây là năm học đặc biệt khi Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh được đổi tên thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn, chuyển sang mô hình nội trú, bán trú.
Trong diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Trịnh Văn Học - Hiệu trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn, bày tỏ niềm tự hào khi hơn 1.000 em học sinh được học tập trong cơ sở mới khang trang, sạch đẹp. Thầy hy vọng với ngôi trường mới, mô hình giáo dục mới, chuyên biệt tích hợp giáo dục chuẩn, an ninh quốc phòng, bảo tồn văn hóa và an sinh xã hội, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bằng sự đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - cống hiến.
Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các ngôi trường phổ thông nội trú trên cả nước.
Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Minh Sơn cũng đã trao 30 suất học bổng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026.
Nhiều phụ huynh đến dự lễ khai giảng phấn khởi khi thấy con em mình được học trong ngôi trường mới. Anh Ksor Ca (làng Chan, xã Ia Pnôn) chia sẻ: “Cả con và gia đình vui lắm. Con tôi mới học lớp 2 thôi nên nhiều năm sau con vẫn được học tập trong ngôi trường to, đẹp như thế này. Tôi và nhiều phụ huynh không còn lo đường xá xa xôi và an tâm hơn trong mùa mưa bão”.
HOÀNG HOÀI
Về dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Đông Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng lãnh đạo một số sở, ngành, chính quyền địa phương.
Năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ngành GD&ĐT cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, toàn trường có 411 học sinh được xếp loại rèn luyện tốt (chiếm 96,93%); 13 học sinh xếp loại rèn luyện khá (chiếm 3,07%). Về học tập, có 75 học sinh xếp loại tốt, 261 học sinh loại khá, 87 học sinh loại đạt và 1 học sinh chưa đạt.
Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT đạt 98,68%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh (98,35%). Nhà trường cũng duy trì 15/16 tiêu chí xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được nhà trường chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.
Công tác chăm sóc sức khỏe, tổ chức ăn ở nội trú, giáo dục kỹ năng sống và giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm. Học sinh còn được tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, trồng rau sạch, qua đó rèn luyện kỹ năng và ý thức lao động.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Đông Gia Lai có 13 lớp với 430 học sinh đến từ 28 xã, phường thuộc vùng tuyển sinh.
Đội ngũ nhà trường gồm 38 cán bộ, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và 10 lao động hợp đồng. Nhà trường hiện được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trần Công Thường nhấn mạnh, năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo đó, nhà trường xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy học; phát triển giáo dục dân tộc; bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giáo dục; đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, kỷ cương trường học.
Đặc biệt, trường sẽ tăng cường giáo dục năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, quản lý; triển khai Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh; chú trọng giáo dục học sinh gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc, địa phương. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn trường học cũng tiếp tục được đẩy mạnh.
Nhà trường cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và chủ động chuẩn bị cho các kỳ thi, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.
Phấn khởi bước vào năm học mới, em Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp 12A) chia sẻ: "Em may mắn được học trong môi trường nội trú, được thầy cô quan tâm, chăm sóc tận tình. Trong năm học cuối cấp, em sẽ cố gắng học thật tốt, nắm chắc kiến thức trọng tâm của các môn để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp và đỗ vào trường đại học mà em mơ ước”.
QUANG TẤN
Hòa chung niềm vui đón năm học mới của học sinh cả nước, đúng 7 giờ ngày 5-9, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 500 học sinh nhà trường.
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn có năm thứ 8 liên tiếp đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%. Học sinh nhà trường đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế, nổi bật như giải nhì chung kết Robotacon cấp tỉnh, giải ba IOE cấp quốc gia, huy chương bạc Toán quốc tế Kangaroo và Giải Vàng Toán quốc tế TIMO.
Đội ngũ giáo viên cũng đạt giải tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp hệ thống; có sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng toàn ngành...
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn có 23 lớp, từ khối 1 đến khối 12, với 100 học sinh mới được phân bổ ở các khối lớp.
Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường đặt quyết tâm thực hiện chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” của ngành Giáo dục.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn Nguyễn Đức Vinh nhắn nhủ: “Mỗi học sinh cần phải ghi nhớ và ý thức được rằng, mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm của các em đang dần tạo nên phong cách và vị thế rất riêng cho trường.
Thầy mong tất cả các em cùng rèn luyện 6 giá trị cốt lõi của iSchool: yêu thương, chính trực, tôn trọng, kỷ luật, sáng tạo và hội nhập, từ đó hoàn thiện bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và tự tin hội nhập”.
Năm học mới mở ra với những thời cơ, thách thức và mục tiêu mới đối với thầy và trò Trường iSchool Quy Nhơn. Nhà trường xác định tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác trong học tập và rèn luyện của học sinh; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Nhà trường cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Ban lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Công ty iSchool, Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh cùng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Gia Lai để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2026-2027.
DƯƠNG LINH
Sáng 5-9, đồng chí Phan Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến chung vui ngày hội tới trường cùng thầy trò Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ia Le).
Trường THPT Võ Nguyên Giáp là ngôi trường mới tại xã vùng xa Ia Le, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2025. Trong năm học đầu tiên, trường có hơn 700 học sinh chia làm 16 lớp.
Mới thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn như cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.
Đồng thời, học sinh phân tán trên địa bàn rộng, điều kiện kinh tế gia đình của một số học sinh còn khó khăn, việc quan tâm giáo dục học sinh ở một số phụ huynh còn hạn chế.
Tuy nhiên, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%. Học sinh của trường tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt 1 giải khuyến khích và 1 giải ba môn Ngữ văn.
Học sinh nhà trường cũng đạt giải khuyến khích trong cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến cấp tỉnh, giải khuyến khích trong cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học phòng chống bạo lực học đường”, có 1 đề tài tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.
Năm học 2026-2027, Trường THPT Võ Nguyên Giáp có 19 lớp ở 3 khối với tổng số hơn 800 học sinh, trong đó có 15,19% học sinh là người dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Ngọc Duy - Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: “Năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục theo hướng học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết, ý thức và nhân cách công dân.
Cùng với đó phát huy khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động”.
Em Nguyễn Ngọc Bảo An (học sinh lớp 12A1) bày tỏ sự quyết tâm cho năm học cuối cùng ở mái trường phổ thông.
“Năm nay với em và các bạn sẽ có rất nhiều thách thức vì những kiến thức mới hơn, khó hơn và đặc biệt nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT để bước vào ngưỡng cửa Đại học. Năm nay em dự định sẽ thi vào ngành Sư phạm Vật lý, đây là chuyên ngành có điểm chuẩn rất cao nên em sẽ phải cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình, không phụ lòng thầy cô và cha mẹ” - Bảo An tâm sự.
LÊ VĂN NGỌC
Ngay từ sáng sớm, sân trường Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) đã rộn ràng bước chân học sinh. Những giai điệu vui tươi, tiếng vỗ tay hòa cùng các tiết mục văn nghệ chào mừng khiến không khí ngày khai trường thêm náo nức. Những gương mặt tươi vui, nụ cười và ánh mắt háo hức của học sinh như tiếp thêm sức sống cho ngày đầu năm học mới, tạo nên bầu không khí trang trọng mà gần gũi, sôi nổi mà ấm áp.
Dự buổi lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Y Đôn có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.000 học sinh nhà trường.
Dịp này, thầy và trò Trường THCS và THPT Y Đôn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh nhà trường tích cực tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Hội thao Quốc phòng - An ninh và cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” cấp Bộ.
Đáng chú ý, lần đầu tiên, học sinh Nguyễn Hoàng Nguyên (Trường THCS và THPT Y Đôn) tham dự vòng loại cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 26, ở trận tuần 1 - tháng 1 - quý 4. Đây là dấu mốc đáng nhớ, góp phần tạo thêm dấu ấn cho phong trào học tập của nhà trường.
Ngoài ra, công tác chuyển đổi số, viết sáng kiến tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa Y Đôn vươn lên vị trí thứ 3 trong các trường THPT toàn tỉnh.
Bên cạnh những thành tích đạt được, nhà trường xác định điều đáng quý hơn cả là sự trưởng thành của học sinh qua từng ngày học tập, rèn luyện; tinh thần sẻ chia trong tập thể và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong hành trình đồng hành cùng học sinh.
Năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Y Đôn có 1.015 học sinh, với 25 lớp; đội ngũ gồm 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất; triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong dạy học.
Cùng với đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực thích ứng cho học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc và phát triển.
Gửi gắm đến học sinh trong năm học mới, thầy Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: “Chúng ta hãy cùng nhau biến mỗi lớp học thành nơi khơi nguồn cảm hứng, mỗi tiết học thành một hành trình khám phá tri thức, mỗi khó khăn thành bài học trưởng thành và mỗi ngày đến trường thành một ngày thực sự có ý nghĩa.
Dịp này, UBND tỉnh trao 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất nhằm động viên, hỗ trợ 10 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Thầy không mong các em trở thành người giỏi nhất lớp, giỏi nhất trường, mà mong các em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Đó mới là cuộc đua duy nhất đáng để theo đuổi trong cuộc đời”.
Huỳnh Vỹ
Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, các trường học tại xã đảo Nhơn Châu cũng đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về dự và hòa chung niềm vui khai trường với thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu.
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 95 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi (chiếm 46,1%); 26 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện (chiếm 12,6%). Nhà trường có 1 giáo viên Tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Nhà trường tiếp tục triển khai 100% chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%; đồng thời, tận dụng không gian biển đảo, cột cờ Tổ quốc và ngọn Hải đăng Nhơn Châu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục lòng yêu nước và ý thức bảo vệ môi trường biển đảo cho học sinh.
Bước vào năm học 2026-2027, toàn trường có 9 lớp học với 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Theo thầy Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng nhà trường, ở xã đảo có gần 30% học sinh có gia đình thuộc diện khó khăn, nhiều phụ huynh đi biển dài ngày hoặc làm ăn xa.
“Dù điều kiện dạy và học ở xã đảo còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ sở vật chất của trường ngày càng được sửa sang khang trang, sạch đẹp; thầy và trò bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi” - thầy Thành cho hay.
Cùng thời điểm, Trường Mầm non xã Nhơn Châu tổ chức Lễ khai giảng và đón 44 học sinh. Năm học mới, cô và trò nhà trường phấn khởi khi được học tập, sinh hoạt trong cơ sở mới khang trang, sạch đẹp, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Cô Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu - cho biết, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và thi đua “dạy tốt - học tốt”.
Giữa những khó khăn đặc thù của xã đảo, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh càng tiếp thêm động lực để thầy và trò Nhơn Châu vững tin bước vào năm học mới. Với các em học sinh, ngày khai giảng không chỉ là niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè mà còn mở ra những ước mơ, kỳ vọng mới.
Em Nguyễn Quốc Nguyễn (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu) chia sẻ: “Em rất vui khi bước vào năm học mới. Dù điều kiện học tập ở xã đảo còn nhiều khó khăn, song em sẽ cố gắng học thật tốt, vâng lời thầy cô và cùng các bạn giữ gìn môi trường biển đảo quê hương”.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tặng nhiều suất quà, học bổng cho các học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu.
HỒNG PHÚC
Trong không khí hân hoan của ngày hội khai trường, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom.
Cùng với các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, hôm nay, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS la Dom trên vùng biên giới chính thức bàn giao đưa vào sử dụng, với cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đầy đủ, hiện đại.
Một số hạng mục đã hoàn thành như nhà hành chính quản trị, nhà học lý thuyết THCS 13 phòng, nhà học lý thuyết Tiểu học 13 phòng, nhà học bộ môn, sân đường nội bộ, hạ tầng giao thông đấu nối từ quốc lộ 19 vào cổng trường.
Trong năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom có quy mô 33 lớp với 1.148 học sinh, gồm 151 học sinh nội trú và 997 học sinh bán trú. Đây cũng là ngôi trường có số lượng học sinh đông nhất xã Ia Dom, mở ra hành trình mới, tương lai mới cho các em học sinh vùng biên giới.
Em Siu Nguyễn Anh Kỳ (làng Bi) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được học trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy và học; em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có tri thức sau này cống hiến cho quê hương Ia Dom ngày càng giàu đẹp".
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho nhà trường; trao 10 suất quà của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi.
Cùng với đó là nhiều suất học bổng, phần quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các học sinh vùng biên giới Ia Dom vững bước tới trường trong năm học mới 2026-2027.
NGUYỄN DIỆP
Ngày khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch) mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm học đầu tiên ngôi trường mới chính thức đi vào hoạt động, mở ra môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện khang trang cho học sinh vùng biên giới.
Trong niềm vui của ngày khai trường, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch rộn ràng tiếng nói cười của thầy cô, học sinh và phụ huynh. Những bộ đồng phục mới, cờ hoa và gương mặt háo hức tạo nên không khí đặc biệt tại ngôi trường vừa được khánh thành.
Về dự Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành.
Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là một dấu mốc đặc biệt đối với 752 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch; đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học tập mới dưới ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Đây là 1 trong 7 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị trong năm 2025-2026.
Trường có tổng kinh phí đầu tư gần 178 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, có 12 hạng mục gồm: khối học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên và các khối chức năng.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Ia Púch có 23 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9 với 752 học sinh.
Em Rơ Mah Luyên - học sinh lớp 9B - phấn khởi nói: "Được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại với chúng em là một niềm vui lớn. Em vô cùng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và các cô chú, các bác lãnh đạo đã quan tâm, hỗ trợ để học sinh vùng biên có điều kiện học tập thuận lợi.
Sự quan tâm này cũng tạo thêm động lực để em và các bạn cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân tốt và sau này trở về đóng góp xây dựng quê hương Gia Lai".
Ông Phan Thành Tiến - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch - cho biết: Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng vận hành ngay sau khi bàn giao công trình; đồng thời, tập trung xây dựng nền nếp dạy học, quản lý, chăm sóc học sinh nội trú và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.
“Nhà trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động làm quen môi trường học tập, sinh hoạt nội trú, tham quan cơ sở vật chất và quán triệt nội quy, nền nếp cho học sinh…” - ông Tiến cho biết.
Cũng theo Hiệu trưởng Phan Thành Tiến, cùng với ổn định tổ chức dạy học, nhà trường sẽ chú trọng xây dựng nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú; tăng cường phối hợp giữa giáo viên, bộ phận quản lý học sinh và phụ huynh, giúp các em nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Trong không khí trang trọng, phấn khởi, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ngành, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.
Từ thời khắc này, những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt không còn là một công trình xây dựng, mà trở thành mái trường chung của học sinh vùng biên giới Ia Púch - nơi các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
Trong tiếng vỗ tay và tiếng reo vui của thầy cô, học sinh, Hiệu trưởng Phan Thành Tiến đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.
Những hồi trống vang lên giữa vùng biên giới Ia Púch, đánh dấu thời khắc đặc biệt: Năm học đầu tiên của một ngôi trường mới chính thức bắt đầu.
Dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch cùng các em học sinh xã biên giới.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo cho trường; lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng 10 xe đạp, 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Các đơn vị gồm: Quân đoàn 34, Binh Đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao các suất học bổng, xe đạp cho học sinh và các trang thiết bị cho nhà trường và xã Ia Púch.
MINH PHƯƠNG
Sáng 5-9, không khí khai giảng rộn ràng khắp các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại khu vực Quy Nhơn, thời tiết nắng ráo, thuận lợi để thầy cô, phụ huynh và học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Ở phía Tây tỉnh, một số nơi có mưa, nhưng những cơn mưa không ngăn được bước chân háo hức của các em học sinh. Trong những bộ đồng phục tươm tất, các em vui vẻ đến trường, mang theo niềm phấn khởi, những nụ cười và sự mong chờ cho một năm học mới.
Từ sân trường, cờ hoa rực rỡ, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới của học sinh cùng những lời chào hỏi thân tình của thầy cô tạo nên bầu không khí đặc biệt của ngày khai trường – ngày mở đầu cho hành trình học tập và những ước mơ mới.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh: