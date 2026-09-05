Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã đến dự và chung vui với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Đây là ngôi trường ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong hành trình thực hiện sứ mệnh “trồng người”.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trần Dung

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu, hăng hái làm việc và học tập, nhiệt tình đóng góp trí tuệ và sức lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 giáo viên có nhiều đóng góp vào thành tích của ngành Giáo dục. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, nhà trường đã tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục với tỷ lệ cao; tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 139 giải; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt 37 giải.

Đặc biệt, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (học sinh lớp 12 chuyên Vật lý) xuất sắc đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu lần thứ 10; đồng thời, Khang cũng là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao học bổng của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Trần Dung

Bước sang năm học mới 2026-2027, nhà trường có quy mô 29 lớp với 981 học sinh. Xác định đây là năm học bản lề chuyển mạnh từ tư duy "quản lý sang quản trị phát triển giáo dục", nhà trường tập trung phát triển toàn diện cả đức - trí - thể - mỹ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, có kiểm soát vào quản lý cũng như dạy học.

“Kế thừa và phát huy những nền tảng đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn không chỉ chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu mà còn đẩy mạnh giáo dục STEM. Hướng tới việc tạo ra những sản phẩm thực tế, có chất lượng cao, tuyệt đối không mang tính hình thức. Thông qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm sẽ trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo để sẵn sàng thích ứng với kỷ nguyên công nghệ mới” - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn khẳng định.

Thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nêu rõ mục tiêu của năm học mới. Ảnh: Trần Dung

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, giữ ngọn lửa tâm huyết với nghề; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng trau dồi, làm giàu tri thức và sáng tạo vì tương lai của thế hệ trẻ.

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phấn khởi dự khai giảng ở ngôi trường mới. Ảnh: Trần Dung

Là một trong 346 học sinh lớp 10 của trường, em Ngô Lê Uyên Trang (lớp 10 chuyên Ngữ văn) bày tỏ: "Đây là lễ khai giảng rất đặc biệt đối với em vì đây là ngôi trường mà em luôn nỗ lực phấn đấu để được học tập. Hy vọng em sẽ cùng các bạn đạt được thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện, trở thành những học sinh ưu tú”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 giáo viên có nhiều đóng góp vào thành tích của ngành Giáo dục; đồng thời trao 10 suất học bổng của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong năm học 2025-2026. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, nhà trường cũng khen thưởng cho em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Lý) và 9 học sinh đạt thủ khoa các môn chuyên. Học sinh của nhà trường cũng nhận nhiều phần học bổng từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Cô và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn theo dõi Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và Khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền. Ảnh: Trần Dung

TRẦN DUNG