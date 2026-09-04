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Hơn 734.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới 2026-2027

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Ngày mai (5-9), cùng với các địa phương trong cả nước, 717 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2026-2027.

Trong không khí phấn khởi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đến chung vui ngày hội khai trường với tập thể nhà trường và học sinh trên địa bàn tỉnh.

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Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 vào sáng 5-9. Ảnh: Trần Dung

Đặc biệt, Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch và khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được kết nối trực tiếp với chương trình Lễ khai giảng năm học mới của Trung ương trong sáng 5-9.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Các hoạt động riêng trước chương trình chung sẽ được các đơn vị giáo dục tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30 phút.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

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Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học với quy mô lớn. Ảnh: Trần Dung

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học với quy mô lớn. Trong năm học này, toàn tỉnh có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập (trong đó, 701 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 16 giáo dục thường xuyên công lập) với 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh và giảm 114 lớp so với năm học 2025-2026). Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 40.284 người.

Năm học mới với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục Gia Lai kỳ vọng tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục và mở thêm cơ hội học tập cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp không khí lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại một số cơ sở giáo dục trong tỉnh trên Báo Gia Lai điện tử. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

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