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Bộ GD-ĐT ra hướng dẫn mới, học sinh cả nước dự lễ khai giảng chung

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Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức theo một chương trình chung với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5.9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Học sinh Trường phổ thông nội trú Mường Khương chuẩn bị cho lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm
Học sinh Trường phổ thông nội trú Mường Khương chuẩn bị cho lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương (Lào Cai); mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các hoạt động riêng trước chương trình chung (nếu có) được Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30.

"Các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung; chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm", hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu.

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD-ĐT đề nghị tại mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Cũng tại hướng dẫn mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu, đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5.9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc (thay cho phương án tổ chức riêng trước chương trình chung tại văn bản hướng dẫn ngày 21.8).

Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.

Chia sẻ với báo chí trước khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: "Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được triển khai quyết liệt. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thành 108 trường, bổ sung 4.396 phòng học và tạo điều kiện học tập cho gần 113.000 học sinh.

Đây không đơn thuần là đầu tư thêm trường học, mà là một chính sách tổng thể nhằm bảo đảm quyền học tập, cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, củng cố an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh".

"Bộ GD-ĐT cùng các địa phương phải chuẩn bị đồng bộ từ tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đến các điều kiện ăn, ở, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho học sinh nội trú, để các trường thực sự mở rộng cơ hội học tập có chất lượng cho trẻ em vùng biên giới", ông Hoàng Minh Sơn thông tin.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

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