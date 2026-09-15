Trường Đại học Quy Nhơn ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Guarda

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Bách khoa Guarda ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng và đại diện Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) và các đại biểu chứng kiến Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Bách khoa Guarda. Ảnh: Đức Hải

Biên bản ghi nhớ mở ra khuôn khổ hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên; tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn; trao đổi học thuật, thực tập và xây dựng các chương trình hợp tác. Hai bên cũng hướng tới cùng xây dựng, đề xuất các dự án nghiên cứu để huy động nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Đức Hải

Qua trao đổi, hai trường xác định nhiều tiềm năng hợp tác, trước mắt tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh; trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và toán ứng dụng; nông nghiệp bền vững, công nghệ thực phẩm; môi trường và khả năng ứng phó thiên tai.

Giáo sư Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đức Hải

Với mạng lưới 39 đối tác quốc tế, trong đó có 16 đối tác tại châu Âu và nhiều dự án hợp tác đang được triển khai, Trường Đại học Quy Nhơn có nền tảng thuận lợi để kết nối với Trường Đại học Bách khoa Guarda, từng bước đưa hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương.