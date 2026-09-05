Trường Đại học Quy Nhơn khai giảng năm học 2026-2027

(GLO)- Sáng 5-9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón tân sinh viên khóa 49; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2026.

Trước đó, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham dự Lễ khai giảng chung toàn quốc năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải là năm của hành động mạnh mẽ hơn, quyết tâm cao hơn để tạo ra những bước phát triển mới.

Theo đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng gắn với nhu cầu xã hội và thực tiễn nghề nghiệp; đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học. Đồng thời, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và gắn kết với địa phương, doanh nghiệp.

Nhà trường tuyên dương và tặng thưởng sinh viên Nguyễn Trần Duy Nam (lớp Sư phạm Toán học K49) đạt 29 điểm trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Ảnh: H.Đ



Hiện, Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo 53 ngành trình độ đại học, 24 ngành trình độ thạc sĩ và 5 ngành trình độ tiến sĩ, với 85 chương trình đào tạo; tổng quy mô 18.490 người học. Đội ngũ nhà trường có 1 giáo sư, 41 phó giáo sư và 213 tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 52,76%.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường công bố 528 bài báo khoa học, trong đó có 105 bài thuộc hệ thống Web of Science và Scopus; được cấp 3 bằng độc quyền sáng chế. Đến nay, 36 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn chất lượng, trong đó có 2 chương trình đại học đạt chuẩn AUN-QA 4.0.

Nghi thức “Trao gửi niềm tin - Tiếp bước truyền thống”, sinh viên các khóa trên trao huy hiệu cho tân sinh viên khóa 49. Ảnh: H.Đ

Dịp này, nhà trường tuyên dương sinh viên Nguyễn Trần Duy Nam (lớp Sư phạm Toán học K49) đạt 29 điểm trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2026; khen thưởng 3 tân sinh viên đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và được xét tuyển thẳng vào trường.

Lễ khai giảng năm nay cũng lần đầu tiên có nghi thức “Trao gửi niềm tin - Tiếp bước truyền thống”, sinh viên các khóa trên trao huy hiệu cho tân sinh viên khóa 49, thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức cũng trao học bổng hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.