Sắp có bộ SGK mới cho toàn bộ học sinh lớp 1-12, dùng thống nhất cả nước từ năm 2028

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và chuẩn bị xây dựng bộ sách giáo khoa (SGK) mới từ lớp 1-12, dự kiến sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và SGK giáo dục phổ thông, hướng tới hoàn thành 1 bộ SGK mới thống nhất trên toàn quốc. Trong đó, bản quyền sách sẽ chuyển về Bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành phố tự in ấn.

Học sinh cả nước hiện đang sử dụng chung bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" từ năm học 2026-2027. Ảnh: Nhã Uyên

Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và SGK. Đây là bước chuẩn bị cho việc hình thành bộ sách mới dành cho toàn bộ học sinh từ lớp 1-12.

Ban Quản lý các dự án sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK mới, bao gồm việc chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ; đồng thời xây dựng phương án khai thác bản quyền để phát hành miễn phí sách cho học sinh theo lộ trình.

Bộ cũng định hướng đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng SGK theo hướng cắt giảm các khâu trung gian. Một phương án đang được nghiên cứu là giao các địa phương tổ chức in ấn, phát hành, qua đó hướng tới tiết giảm chi phí, ngân sách nhà nước và tiền mua sách của học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu bảo đảm việc truy cập miễn phí bản điện tử SGK, đồng thời thực hiện chuyển giao bản quyền theo lộ trình.

Được biết, việc xây dựng bộ sách mới gắn với quá trình rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo định hướng được nêu, nội dung chương trình sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm những kiến thức chuyên sâu, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông; những nội dung nâng cao có thể được chuyển sang tài liệu tham khảo.

Bên cạnh đó, chương trình được định hướng tăng cường giáo dục toàn diện, thực hành và trải nghiệm; chú trọng năng lực số, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật, giáo dục thể chất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có chọn lọc. Bộ cũng nghiên cứu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Nội dung SGK mới cũng được yêu cầu bổ sung, làm rõ hơn các nhân vật lịch sử, các bậc tiền bối cách mạng cùng những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Mục tiêu là chương trình và SGK phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn dạy học, giảm áp lực đối với giáo viên và học sinh.

Trước đó, tại cuộc họp về cung ứng và rà soát chương trình, SGK phổ thông cuối tháng 9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung rà soát kỹ chương trình, hoàn thiện 1 bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ được yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách mới từ năm học 2028-2029.

Đáng chú ý, mục tiêu được đặt ra là miễn phí SGK cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030, nếu điều kiện cho phép có thể thực hiện sớm hơn. Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp giảm khâu trung gian, đa dạng hóa việc in ấn, phát hành và kiểm soát chi phí SGK.