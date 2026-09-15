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Thời sự

Gia Lai và Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. 

Tham dự lễ ký kết có ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Mạnh Thắng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha; ông Pedro Machado - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch, Thương mại và Dịch vụ Bồ Đào Nha; ông Sérgio Costa - Thị trưởng TP. Guarda; ông José Pedro de Sousa Vieira - Chủ tịch Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) và Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa (thứ 2 trái sang) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chào mừng, Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa bày tỏ vui mừng trước cuộc gặp gỡ mà ông gọi là một “mối lương duyên” đặc biệt. Guarda là quê hương của giáo sĩ Francisco de Pina, trong khi tại vùng đất Nước Mặn của Gia Lai, ông từng sinh sống, nghiên cứu và có những đóng góp trong quá trình Latinh hóa tiếng Việt, đặt dấu ấn quan trọng trong lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ.

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Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Đức Hải

Từ mối liên hệ lịch sử, văn hóa này, Thị trưởng Sérgio Costa mong muốn hai địa phương tiếp tục vun đắp quan hệ, từng bước cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác thiết thực, bền chặt trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Mối liên hệ lịch sử gắn với giáo sĩ Francisco de Pina là giá trị đặc biệt, tạo nền tảng để Gia Lai và Guarda tăng cường giao lưu, hợp tác. Tỉnh Gia Lai đang triển khai bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Nước Mặn, hướng tới phục vụ nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch văn hóa.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo chính quyền TP. Guarda. Ảnh: Đức Hải

Trên nền tảng đó, Gia Lai mong muốn cùng Guarda thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, triển lãm tư liệu, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Tỉnh cũng mong muốn xây dựng quan hệ với Guarda không chỉ bằng những văn bản, mà bằng các chương trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu bên phải) tặng quà cho Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa. Ảnh: Đức Hải

Trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda. Theo Bản ghi nhớ, hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch; kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; phát triển đô thị bền vững; giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Việc ký kết Bản ghi nhớ được kỳ vọng góp phần đưa mối liên hệ lịch sử, văn hóa giữa Gia Lai và Guarda thành nền tảng cho các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó mở ra thêm cơ hội giao lưu, kết nối và phát triển giữa hai địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng và Quốc vụ khanh Bộ Du lịch, Thương mại và Dịch vụ Bồ Đào Nha Pedro Machado đánh giá cao việc Gia Lai và Guarda thiết lập khuôn khổ hợp tác; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ để quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

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