Sẵn sàng cho năm học mới và lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp

(GLO)- Chiều 3-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, khối lượng thi công 7 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới ước đạt khoảng 93% tổng khối lượng công trình. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, bảo đảm công trình khang trang, an toàn, sẵn sàng phục vụ lễ khánh thành và khai giảng năm học mới. Riêng các hạng mục nội trú, nhà công vụ giáo viên và một số công trình phụ dự kiến tiếp tục hoàn thiện trong tháng 9-2026.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo đảm các trường đủ điều kiện đi vào hoạt động trong năm học mới. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành, với 6.814 học sinh được tuyển, đạt 99,94% chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kịch bản chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc tổ chức buổi lễ được chuẩn bị theo hướng thống nhất, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; đồng thời chủ động phương án dự phòng về thời tiết, điện, nước, đường truyền, y tế, an ninh, giao thông và địa điểm tổ chức trong trường hợp phát sinh tình huống. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Púch được chọn là điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai, kết nối truyền hình trực tiếp với điểm cầu Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành đã dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đồng chí yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tổ chức khai giảng năm học mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức.

Riêng điểm cầu truyền hình Ia Púch phải chuẩn bị chu đáo về hình ảnh, bối cảnh, trang phục đại biểu, lựa chọn tiết mục văn nghệ đặc sắc và tính toán thời gian tổ chức hợp lý. Đồng thời, bảo đảm hệ thống cáp quang, đường truyền, nguồn điện ổn định, thông suốt; giữ vững an ninh trật tự trong suốt chương trình.

Đối với việc bảo đảm điều kiện học tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương bổ sung, thuyên chuyển giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên giảng dạy ngay từ ngày khai giảng. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc học sinh trong năm học mới.