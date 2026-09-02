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Gia Lai: Bộ đội Biên phòng tích cực hỗ trợ các trường vùng biên chuẩn bị khai giảng

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Trước thềm năm học mới 2026-2027, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các trường học vùng biên khẩn trương chỉnh trang trường lớp để học sinh có ngày tựu trường trọn vẹn trong những căn phòng học mới khang trang.

Sáng 1-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ra quân hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong khuôn viên trường, một số hạng mục vẫn đang được hoàn thiện, nhiều phần việc cần thêm nhân lực để hoàn thành kịp ngày khai giảng.

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ra quân hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi có mặt, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các lực lượng của xã Ia Dom bắt tay vào thu dọn vật liệu, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, vận chuyển trang thiết bị, lau chùi phòng học và chỉnh trang cảnh quan.

Trung tá Trương Mạnh Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - cho biết: “Từ ngày 1 đến 4-9, đơn vị cử 15 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhà trường. Chúng tôi phối hợp với nhà trường thực hiện những phần việc cần thiết, góp phần chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh”.

Thời tiết khu vực biên giới những ngày qua có mưa lớn khiến một số khu vực trong trường còn bùn đất, việc vận chuyển và vệ sinh gặp khó khăn. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu ra quân, cán bộ, chiến sĩ vẫn tranh thủ thời gian, tập trung xử lý những phần việc cần thiết.

Với một ngôi trường mới, công tác chuẩn bị trước ngày khai giảng không chỉ là hoàn thiện các hạng mục xây dựng. Phòng học phải được vệ sinh, bàn ghế, trang thiết bị được sắp xếp, khuôn viên chỉnh trang để sẵn sàng đón học sinh. Sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ giúp nhà trường có thêm nhân lực trong thời điểm công việc tập trung cao.

Tại xã Ia Púch, công tác chuẩn bị năm học mới cũng đang được các lực lượng triển khai. Đồn Biên phòng Ia Púch và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với các lực lượng của địa phương hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện các điều kiện phục vụ ngày khai giảng.

Theo kế hoạch, từ ngày 30-8 đến 4-9, hai đơn vị cử 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ. Các phần việc tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, lau chùi bàn ghế, phòng học và chỉnh trang khu vực xung quanh trường.

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động dọn vệ sinh tuyến đường giao thông qua thôn Chư Có. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Phan Công Thắng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch - cho hay: Không chỉ hỗ trợ nhà trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn phối hợp với các lực lượng địa phương dọn vệ sinh môi trường tại làng Chư Có, nơi có tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại. Lực lượng triển khai dọn bùn đất, thu gom rác, phát quang những khu vực cần thiết và khơi thông mương thoát nước, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng trước ngày khai giảng. Công việc này giúp việc đi lại của học sinh và phụ huynh thuận lợi, an toàn trong những ngày đầu năm học mới.

Từ xã Ia Dom đến Ia Púch, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang góp thêm nhân lực cho các trường học vùng biên trong thời điểm gấp rút trước năm học mới. Công việc từ thu dọn vật liệu, vệ sinh phòng học, vận chuyển bàn ghế đến dọn bùn, khơi thông mương thoát nước đều thiết thực, góp phần giảm bớt khối lượng công việc cho nhà trường và địa phương.

Ngày khai giảng năm học 2026-2027 đang đến gần. Những người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài với từng phần việc, góp sức để các trường học mới hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

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