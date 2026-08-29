Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với Đồn Biên phòng Ia O và Ia Chia

(GLO)- Ngày 29-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã làm việc với các Đồn Biên phòng Ia O và Ia Chia về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như trên các tuyến biên giới dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo 2 xã Ia O, Ia Chia.

Đoàn công tác làm việc tại Đồn Biên phòng Ia Chia. Ảnh: Vũ Thảo

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện các Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chia cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được duy trì ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, tuyến biên giới.

Công tác đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, địa bàn giáp ranh được triển khai đồng bộ, góp phần giữ ổn định địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Ia Chia. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, các Đồn Biên phòng còn chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, duy trì và củng cố mối quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng địa bàn vùng biên vững mạnh.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các Đồn Biên phòng đã phân công cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng; cử đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc tại Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: Vũ Thảo

Qua nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các Đồn Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, với việc bảo đảm quân số trực 100%, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững thông tin liên lạc và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa các Đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền 2 xã Ia O và Ia Chia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những vấn đề có nguy cơ phát sinh phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thiêng liêng. Vì vậy, các Đồn Biên phòng cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đối với địa bàn xã Ia Chia, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ cắm mốc biên giới theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, các Đồn Biên phòng cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ địa bàn biên giới trong tình hình mới.

Đặc biệt, 3 lực lượng gồm: Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Qua đó, tạo thế trận liên hoàn trong quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 4 từ phải sang) tặng quà của UBND tỉnh cho Đồn Biên phòng Ia O. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các Đồn Biên phòng tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, phong trào thiết thực hỗ trợ người dân khu vực biên giới; chủ động tham mưu, huy động xã hội hóa các nguồn lực để triển khai những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em trong độ tuổi đến trường; tham gia xây dựng địa bàn không có ma túy; phòng - chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 5 từ trái sang) tặng quà của UBND tỉnh cho Đồn Biên phòng Ia Chia. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức tôn giáo trái pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết từ cơ sở, phấn đấu sớm xóa bỏ hoạt động của tổ chức "Tin lành Đê ga" trên địa bàn xã Ia Chia.

Trong công tác đối ngoại, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền phía Campuchia; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng nước bạn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã trao tặng các phần quà của UBND tỉnh đến tập thể 2 Đồn Biên phòng.