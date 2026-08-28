Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An

(GLO)- Ngày 28-8, Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An.

Tại buổi thăm, lãnh đạo Đồn Biên phòng Mỹ An báo cáo với Đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; công tác nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Đồn Biên phòng Mỹ An tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, trên biển và tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong xử lý vụ việc, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU; quản lý chặt chẽ phương tiện, thuyền viên hoạt động trên biển, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.