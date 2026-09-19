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Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 19-9, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đồng chủ trì hội nghị.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 (giữa) tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh (bên trái) và Đại tá Trần Thế Phan nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: H.P

Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 5 cùng một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan tại hội nghị bàn giao. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ, toàn diện các mặt công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Thế Vinh trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: H.P

Đối với Đại tá Trần Thế Phan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung chúc mừng và đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

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Đại tá Nguyễn Thế Vinh (bìa phải) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng và Đại tá Trần Thế Phan (thứ 2 từ phải sang) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Chính ủy Quân khu 5 đề nghị 2 cán bộ trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện; nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tốt các mối quan hệ công tác và dành thời gian đi cơ sở, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sau bàn giao nhanh chóng rà soát tình hình, nhiệm vụ; thống nhất công việc, điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm mọi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

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Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng 2 cán bộ nhận nhiệm vụ trên cương vị mới. Ảnh: H.P

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo và sinh hoạt Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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