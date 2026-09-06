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Bộ Công thương có tân thứ trưởng

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Chiều 6-9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Tân Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn sinh năm 1970 tại Hà Tĩnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn
Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn

Với việc bổ sung thêm một thứ trưởng, hiện Bộ Công thương có 4 thứ trưởng gồm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Trương Thanh Hoài. Bộ trưởng Bộ Công thương là ông Lê Mạnh Hùng.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công thương và ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng.

Ông Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, Bộ Công thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề. Thời gian tới Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công thương. Trong đó có những nhiệm vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, như việc bảo đảm nhu cầu năng lượng của nền kinh tế; thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; điều tiết và quản lý thị trường…

Phó thủ tướng thường trực cũng lưu ý lãnh đạo Bộ Công thương cần chú trọng công tác bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế, không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống; tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập siêu; thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường nội địa…

Theo Mai Hà (TNO)

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