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Tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

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Ngày 6-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Văn Thuấn
Ông Trần Văn Thuấn

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định bổ sung quyết định vụ án hình sự; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Đây là diễn biến mới khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu", xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo quy định.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan, để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Phan Thảo (SGGPO)

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