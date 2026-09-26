iPhone 18 giảm giá 25%, chớ vội tin

(GLO)- Những quảng cáo iPhone 18 giảm tới 25% đang xuất hiện trên nhiều website giả mạo, lợi dụng sức nóng của dòng sản phẩm mới để dụ người dùng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thanh toán.

Cơn sốt iPhone 18 đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để dựng các website bán hàng giả, đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết nhằm thu hút người mua. Kaspersky mới đây cảnh báo về nhiều trang web giả mạo đang rao bán iPhone 18 với các chương trình giảm giá hấp dẫn.

iPhone 18 vừa mới ra mắt hiện chưa có mức giảm 25% như một số trang web lừa đảo đăng tải. Ảnh chụp màn hình từ Apple.com

Một trong những chiêu thức được ghi nhận là quảng cáo iPhone 18 với mức giảm 25%, kèm hình ảnh, thông số sản phẩm và giao diện được thiết kế giống các cửa hàng trực tuyến chính thống. Người dùng có thể được yêu cầu đặt cọc, chuyển khoản hoặc nhập thông tin thẻ ngân hàng để hoàn tất đơn hàng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo chương trình khuyến mại, thông báo người dùng “trúng thưởng iPhone 18 Pro Max”, sau đó dẫn dụ nạn nhân bấm vào link và cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Trong khi đó, giá bán chính thức trên website Apple Việt Nam hiện không có mức giảm 25% như các quảng cáo nói trên. iPhone 18 Pro có giá từ 38,999 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng. Apple cũng áp dụng chương trình Apple Trade In, cho phép người dùng nhận khoản tín dụng từ 900.000 đồng đến 27,1 triệu đồng khi đổi thiết bị đủ điều kiện.

Người mua cần đặc biệt thận trọng với những lời mời chào có giá thấp bất thường, nhất là khi website yêu cầu chuyển khoản trước hoặc cung cấp thông tin thẻ.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng kiểm tra kỹ tên miền và nguồn bán hàng, không truy cập các link nhận thưởng hoặc khuyến mại không rõ nguồn gốc, đồng thời tránh cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu và dữ liệu thanh toán cho những trang chưa được xác thực.