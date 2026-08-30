Bị taxi hét giá, mua hàng giá ‘trên trời’: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền?

(GLO)- Hai vụ việc liên quan đến du khách nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý: một nữ du khách phản ánh bị tính gần 3 triệu đồng cho chuyến taxi khoảng 30 phút; một trường hợp khác được cho là bán 1 quả dừa với giá 330.000 đồng.

Vậy khi nghi bị thu tiền bất hợp lý, người dân và du khách cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Ngày 29-8, Công an phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh xác định được tài xế taxi bị nữ du khách Indonesia phản ánh tính gần 3 triệu đồng cho hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến một chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi làm việc, cơ quan Công an đã trao trả số tiền cho nữ du khách.

Người đàn ông liên tục chèo kéo, mời khách gánh dừa, mua dừa. Ảnh cắt từ clip/Báo Văn Hóa

Cùng thời điểm, Công an phường Bến Thành phối hợp Công an phường Sài Gòn xác minh video ghi cảnh một người bán dừa dạo chèo kéo du khách nước ngoài tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Theo nội dung video, một quả dừa được bán với giá 330.000 đồng; các quả khác được chào bán từ 60.000 đồng. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nếu nghi bị “chặt chém”, việc đầu tiên là giữ lại bằng chứng. Người mua nên chụp ảnh hoặc quay video bảng giá, phương tiện, biển số xe, đồng hồ tính cước, địa điểm, hàng hóa và người bán; lưu hóa đơn, biên lai, lịch sử chuyến xe trên ứng dụng, tin nhắn hoặc hình ảnh giao dịch. Với taxi, cần ghi nhớ tên hãng, biển số và thời gian, lộ trình chuyến đi.

Theo Bộ Công Thương, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng giá cả đã niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết hoặc cam kết. Luật cũng nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn, quấy rối hoặc ép buộc người tiêu dùng mua hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn.

Không nên tranh cãi hoặc đối đầu nếu tình huống có dấu hiệu mất an toàn. Người dân, nhất là du khách, nên ưu tiên rời khỏi nơi xảy ra tranh chấp khi có thể và liên hệ cơ quan Công an gần nhất nếu bị đe dọa, giữ người, cưỡng ép hoặc có hành vi vi phạm khác.

Sau khi bảo đảm an toàn, người mua có thể yêu cầu người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giải thích, hoàn trả khoản tiền thu không đúng và giải quyết khiếu nại. Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, khi người tiêu dùng gửi yêu cầu thương lượng kèm thông tin, tài liệu liên quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiếp nhận và tiến hành thương lượng trong thời hạn 7 ngày làm việc; nếu từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu không được giải quyết, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh, khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan công an tùy tính chất vụ việc. Bộ Công Thương hiện công bố đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường là 1900.888.655; tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng là 1800.6838.

Đối với hành vi liên quan đến niêm yết và bán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định, Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá đang có hiệu lực từ ngày 12-7-2024.

Từ những vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách nên ưu tiên sử dụng các hãng taxi có thương hiệu, phương tiện có thông tin nhận diện rõ ràng; kiểm tra giá trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ; đồng thời lưu giữ chứng cứ nếu phát sinh tranh chấp.

Công an TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về vụ việc cho lực lượng chức năng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Quan trọng nhất, cần phân biệt giữa “giá cao” và hành vi vi phạm pháp luật. Một mức giá đắt chưa tự động đồng nghĩa với “chặt chém”; cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào việc niêm yết, thỏa thuận, cách thu tiền, hành vi của người bán và các chứng cứ liên quan để xác định có vi phạm hay không.

Vì vậy, thay vì chỉ đăng tải trên mạng xã hội, người bị ảnh hưởng nên lưu giữ bằng chứng và phản ánh trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để vụ việc được xác minh khách quan.