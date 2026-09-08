Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Theo cảnh báo từ cơ quan Công an, các đối tượng thường lợi dụng thông tin về học sinh, phụ huynh được chia sẻ trên mạng xã hội, các hội nhóm lớp để xây dựng kịch bản lừa đảo.

Chúng có thể sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin để tiếp cận, tự xưng là giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, kế toán hoặc đại diện nhà trường.

Phụ huynh cần cảnh giác với tin nhắn giả danh nhà trường hoặc giáo viên yêu cầu chuyển tiền đầu năm học. Ảnh minh họa: AI

Để tạo lòng tin, kẻ gian có thể sử dụng tên, hình ảnh, thông tin cá nhân của giáo viên; đồng thời sao chép logo, tên trường, cách thức trao đổi và nội dung thông báo tương tự thông tin thật để lập tài khoản hoặc nhóm trò chuyện giả mạo.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu phụ huynh chuyển tiền như: đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, tài liệu học tập, đăng ký bảo hiểm, hoạt động ngoại khóa hoặc các khoản thu đầu năm học. Một số trường hợp còn viện dẫn việc “hỗ trợ”, “hoàn tiền” hoặc các quyền lợi liên quan đến học sinh để tiếp cận phụ huynh.

Một dấu hiệu phụ huynh cần đặc biệt lưu ý là tài khoản nhận tiền được giới thiệu là tài khoản của nhà trường nhưng thực tế có thể là tài khoản cá nhân. Các đối tượng có thể gửi số tài khoản hoặc mã QR và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền ngay.

Chúng thường tạo cảm giác cấp bách bằng những thông báo như phải hoàn thành trong ngày, quá hạn sẽ không được đăng ký hoặc học sinh có thể bị ảnh hưởng quyền lợi. Nếu phụ huynh chưa kịp kiểm tra, kẻ gian tiếp tục gọi điện, nhắn tin thúc giục, thậm chí giả danh nhân viên ngân hàng để hướng dẫn thực hiện giao dịch.

Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh khi nhận được thông báo đóng tiền bất thường cần bình tĩnh kiểm tra, không vì tâm lý lo lắng cho con mà vội vàng thực hiện giao dịch.

Thứ nhất, không chuyển tiền khi chưa xác minh. Phụ huynh nên chủ động gọi cho giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng nhà trường bằng số điện thoại đã được cung cấp chính thức từ trước. Không sử dụng số điện thoại hoặc đường link do người lạ gửi để xác minh.

Thứ hai, không cung cấp thông tin bảo mật. Tuyệt đối không gửi mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ, thông tin đăng nhập ngân hàng, ảnh giấy tờ tùy thân hoặc các dữ liệu nhạy cảm cho người khác qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin.

Thứ ba, không quét mã QR hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Những thao tác này có thể được lợi dụng để dẫn người dùng tới các trang giả mạo hoặc thực hiện các bước nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản.

Khi nhận thấy số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, số tài khoản ngân hàng, mã QR hoặc nội dung thông báo có dấu hiệu giả mạo, phụ huynh nên dừng giao dịch, không tiếp tục trao đổi và không cung cấp thêm thông tin.

Đồng thời, cần lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tên tài khoản, số tài khoản nhận tiền, mã QR, link và chứng từ giao dịch nếu có. Đây là những thông tin quan trọng để nhà trường và cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Nếu đã lỡ chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Theo cơ quan Công an, phụ huynh cũng nên hạn chế công khai trên mạng xã hội các thông tin như: họ tên đầy đủ của học sinh, lớp học, số điện thoại, lịch học, hình ảnh giấy tờ cá nhân hoặc thông tin tài chính. Đây có thể trở thành nguồn dữ liệu để kẻ gian xây dựng những kịch bản giả mạo có tính thuyết phục cao.