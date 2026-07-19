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Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo không bấm vào tin nhắn phạt nguội kèm đường link lạ

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NHÃ UYÊN (theo TNO, VOH)

(GLO)- Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 18-7 đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thông báo phạt nguội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn SMS thông báo phương tiện vi phạm giao thông, kèm theo đường link yêu cầu tra cứu hoặc nộp phạt.

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Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo thủ đoạn phát tán tin nhắn SMS giả mạo thông báo phạt nguội, dụ người dân bấm vào đường link để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: SK&ĐS

Đáng chú ý, các đường link này sử dụng tên miền giả mạo có chứa những từ khóa như "csgt", "bocongan"… khiến nhiều người lầm tưởng là website của cơ quan chức năng.

Khi người dùng truy cập và làm theo hướng dẫn, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp mật khẩu, mã OTP hoặc cài mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn này, Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường link nào được gửi từ số điện thoại lạ hoặc không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào cho người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Theo Cục CSGT, khi có nhu cầu kiểm tra phương tiện có vi phạm phạt nguội hay không, người dân nên sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin chính thống, thay vì truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn.

Cục CSGT cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hình thức giả mạo thông báo phạt nguội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

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