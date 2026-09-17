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Apple đã bắt đầu với iPhone Duo ngay trước khi Steve Jobs qua đời

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Apple được cho là đã nghĩ về smartphone gập từ năm 2011, nhưng phải mất 15 năm để iPhone Duo xuất hiện.

Mặc dù Apple đã gia nhập thị trường điện thoại gập chậm hơn nhiều so với các sản phẩm đối thủ, chẳng hạn như Samsung đã có Galaxy Fold vào năm 2019, nhưng báo cáo mới cho thấy công ty đã dành nhiều thời gian cho sản phẩm này.

Các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển iPhone Duo. ẢNH: ICE UNIVERSE
Các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển iPhone Duo. ẢNH: ICE UNIVERSE

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Apple đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị điện tử linh hoạt vào ngày 30.9.2011, tức ngay trước khi CEO Steve Jobs qua đời (ngày 5.10 cùng năm). Đáng chú ý, tân CEO Apple John Ternus được cho là đồng phát minh của bằng sáng chế này. Bằng sáng chế được công bố vào năm 2013 và chính thức được cấp vào năm 2015. Tuy nhiên, iPhone Duo chỉ được giới thiệu vào ngày 10.9.2026.

Sự chậm trễ của Apple trong việc ra mắt điện thoại gập có thể được lý giải bởi chiến lược của công ty. Apple thường không phải là hãng đầu tiên ra mắt sản phẩm mới, thay vào đó, họ chờ đợi các đối thủ thăm dò thị trường để phát triển phiên bản hoàn thiện nhất. Ví dụ, Apple đã chờ đến năm 2015 mới ra mắt Apple Watch, hai năm sau khi Samsung giới thiệu smartwatch đầu tiên.

Trong thời gian chờ đợi, Apple đã tích cực phát triển công nghệ cho thiết bị gập. Năm 2016, các nguồn tin cho biết Apple đã hợp tác với LG để chế tạo màn hình OLED dẻo. Đến năm 2024, công ty nhận được sự chấp thuận cho bằng sáng chế về cơ chế bản lề đối với thiết bị gập.

Đối với Samsung, công ty này vẫn giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại gập khi đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị gập từ năm 2009.

Mặc dù xuất hiện muộn, iPhone Duo được kỳ vọng sẽ là một trong những chiếc điện thoại gập tinh tế nhất trên thị trường. Sẽ rất thú vị khi chiếc điện thoại này chính thức đến tay khách hàng, nơi mọi người sẽ có cái nhìn rõ hơn khi sản phẩm được so sánh trực tiếp với các đối thủ như Galaxy Z Fold8. Đơn đặt hàng trước iPhone Duo dự kiến bắt đầu từ ngày 16.10.

Theo Kiến Văn (TNO)

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