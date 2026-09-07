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OpenAI đối mặt thêm 30 vụ kiện sau vụ xả súng tại trường học Canada

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TTO, Reuters)

(GLO)- OpenAI và nhà sáng lập Sam Altman đang đối mặt với 30 vụ kiện mới liên quan vụ xả súng tại Trường Trung học Tumbler Ridge ở tỉnh British Columbia, Canada, hồi tháng 2-2026.

Theo đó, các nguyên đơn cáo buộc, công ty đã không thông báo cho cơ quan pháp luật về những dấu hiệu bạo lực trong các cuộc trò chuyện của nghi phạm với ChatGPT, vốn diễn ra trước vụ tấn công.

Các vụ kiện mới được đệ trình tại Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), với nguyên đơn gồm học sinh, giáo viên và hiệu trưởng của Trường Trung học Tumbler Ridge.

Đây là số vụ kiện bổ sung cho 7 vụ kiện được gia đình các nạn nhân nộp trước đó, nâng tổng số vụ kiện liên quan vụ xả súng nhằm vào OpenAI và ông Sam Altman lên 37.

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Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các đơn kiện, OpenAI đã có cơ hội nhận diện nguy cơ từ Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, trước khi xảy ra vụ tấn công.

Các nguyên đơn cho rằng, hệ thống của OpenAI đã phát hiện những cuộc trò chuyện có nội dung liên quan đến bạo lực súng đạn và tài khoản của Van Rootselaar đã bị đình chỉ, nhưng công ty không thông báo cho cảnh sát Canada.

OpenAI xác nhận, hệ thống của công ty từng đánh dấu tài khoản của Van Rootselaar vào tháng 6-2025, do vi phạm chính sách sử dụng và tài khoản này sau đó bị khóa.

Tuy nhiên, công ty cho biết việc đánh giá khi đó không cho thấy nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng ở mức cận kề và đáng tin cậy để đáp ứng tiêu chí chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường và đề nghị tòa án buộc OpenAI thay đổi các biện pháp an toàn, trong đó có việc thiết lập cơ chế báo cáo bắt buộc với cơ quan thực thi pháp luật trong những trường hợp có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng.

Trong các vụ kiện mới, nguyên đơn lần đầu đưa ra cáo buộc OpenAI có hành vi “hỗ trợ và tiếp tay” cho vụ xả súng, bên cạnh các cáo buộc về sơ suất và trách nhiệm đối với sản phẩm.

Vụ xả súng xảy ra ngày 10-2 tại Tumbler Ridge. Trước đó, Van Rootselaar đã sát hại mẹ và anh trai tại nhà riêng, sau đó đến Trường Trung học Tumbler Ridge và sát hại 5 học sinh cùng một trợ lý giáo dục, trước khi tự sát. Tổng cộng 8 người thiệt mạng trong vụ việc.

Sau vụ tấn công, OpenAI chịu sức ép từ giới chức Canada liên quan cách công ty xử lý tài khoản của nghi phạm.

Công ty cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ, trong đó có cải thiện khả năng nhận diện các dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng, đánh giá nguy cơ và quy trình chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

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