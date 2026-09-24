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PUBG PC có thể bị chặn tại Việt Nam vì phát hành không phép?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnamnet, Thethao247.vn)

(GLO)- PUBG: BATTLEGROUNDS phiên bản PC hiện không có doanh nghiệp tại Việt Nam đứng ra phát hành chính thức.

Theo thông tin được VietNamNet đăng tải ngày 23-9, PUBG: BATTLEGROUNDS phiên bản PC đang được phát hành không phép tại Việt Nam. Phiên bản này do KRAFTON phát hành toàn cầu và hiện chưa có doanh nghiệp trong nước đứng ra phát hành chính thức. Người chơi Việt Nam chủ yếu tiếp cận trò chơi thông qua Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox và website quốc tế.

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PUBG: BATTLEGROUNDS phiên bản PC đang được phát hành không phép tại Việt Nam.

Trong khi đó, phiên bản PUBG Mobile tại Việt Nam là sản phẩm đã được cấp phép và do VNGGames phát hành. Việc hai phiên bản cùng mang thương hiệu PUBG khiến một bộ phận người dùng dễ nhầm rằng PUBG PC cũng đã được cấp phép tại Việt Nam.

Hiện chưa có thông báo chính thức về việc chặn toàn diện PUBG PC tại Việt Nam. Thethao247 cũng cho biết thông tin về khả năng chặn đang được đặt ra, nhưng chưa có công bố chính thức nào xác nhận thời điểm hay phương thức thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang xem xét các phương án nhằm chặn triệt để trò chơi này do việc phát hành không phép được xác định là không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Thực tế, một số nhà mạng trong nước đã chặn Steam khiến người dùng không thể tiếp cận trò chơi qua nền tảng này, song việc chặn hiện chưa đồng đều giữa các nhà mạng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm soát các trò chơi điện tử cung cấp xuyên biên giới. Cổng thông tin chính thức về game của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử từng thông tin rằng Steam đang cung cấp hơn 100.000 trò chơi PC không phép vào Việt Nam; cơ quan quản lý cũng đã đề nghị các đơn vị thanh toán ngăn chặn thanh toán đối với một số game không phép.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ ngày 25-12-2024, trong đó tăng cường quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và xử lý tình trạng game lậu, game cung cấp xuyên biên giới không phép.

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