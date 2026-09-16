Tắt sóng 2G, điện thoại có 4G vì sao vẫn không gọi được?

(GLO)- Từ 0 giờ ngày 16-9-2026, các nhà mạng tại Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù. Tuy vậy, điện thoại dù hỗ trợ 4G, người dùng có thể chưa chắc chắn thực hiện được cuộc gọi.

Yếu tố quan trọng là thiết bị và thuê bao phải hỗ trợ, đồng thời kích hoạt dịch vụ thoại trên nền 4G (VoLTE).

Trước đây, nhiều điện thoại có thể sử dụng mạng 4G để truy cập Internet nhưng khi thực hiện cuộc gọi lại chuyển xuống mạng 2G. Cách thức này được gọi là chuyển mạch về mạng cũ để thực hiện thoại.

Khi 2G được tắt hoàn toàn, cơ chế trên không còn hoạt động. Cuộc gọi phải được thực hiện trực tiếp trên mạng 4G thông qua công nghệ VoLTE. Viettel cũng khuyến cáo khách hàng chuyển sang VoLTE để duy trì dịch vụ thoại sau khi các mạng 2G/3G ngừng hoạt động.

Vì vậy, một chiếc điện thoại có biểu tượng 4G nhưng chưa được kích hoạt VoLTE, hoặc thiết bị không tương thích với VoLTE của nhà mạng, vẫn có thể gặp tình trạng truy cập Internet bình thường nhưng không gọi điện được.

Ngoài ra, người dùng cần kiểm tra cả SIM. SIM cũ chưa hỗ trợ 4G hoặc thuê bao chưa được nhà mạng hỗ trợ dịch vụ thoại 4G cũng có thể khiến cuộc gọi bị gián đoạn. Các nhà mạng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đổi SIM, nâng cấp thiết bị trong quá trình chuẩn bị tắt 2G.

Người dùng có thể lần lượt kiểm tra VoLTE. Trong phần cài đặt mạng di động, tìm và bật tùy chọn VoLTE/4G Calling/Cuộc gọi 4G. Tên gọi và vị trí tùy chọn có thể khác nhau tùy hãng điện thoại. Viettel hiện cung cấp hướng dẫn bật VoLTE cho nhiều dòng máy như iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, Nokia, Google Pixel...

Điện thoại nên được đặt ở chế độ cho phép sử dụng 4G/5G, thay vì chỉ chọn 2G hoặc các chế độ mạng cũ. Viettel hướng dẫn người dùng Android vào phần mạng di động để lựa chọn mạng 4G/LTE hoặc chế độ tự động phù hợp.

Nếu SIM đã sử dụng lâu năm, người dùng nên kiểm tra với nhà mạng xem SIM đã hỗ trợ 4G và VoLTE hay chưa. Trong trường hợp cần thiết, có thể đổi sang SIM mới.

Không phải mọi thiết bị ghi hỗ trợ 4G đều có khả năng thực hiện VoLTE với mọi nhà mạng. Nếu thiết bị không hỗ trợ hoặc phần mềm chưa tương thích, việc bật 4G đơn thuần sẽ không giải quyết được vấn đề cuộc gọi. Viettel cũng lưu ý một số thiết bị cần được cập nhật phần mềm để tương thích với các dịch vụ sau khi tắt 2G.

Sau khi 2G được tắt, mục tiêu của nhà mạng là tăng cường sử dụng 4G và 5G. Cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông đã chuẩn bị cho việc chuyển đổi này, trong đó có mở rộng vùng phủ 4G/5G, đặc biệt tại các khu vực trước đây phụ thuộc nhiều vào 2G.

Nếu đã thực hiện các bước trên nhưng vẫn không gọi được, người dùng nên liên hệ tổng đài hoặc điểm giao dịch của nhà mạng để kiểm tra trực tiếp trạng thái thuê bao và khả năng tương thích của thiết bị.