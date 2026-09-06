Microsoft ngừng công cụ kiểm tra độ tương đồng trên Word từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 3-10-2026, Microsoft sẽ chính thức ngừng tính năng kiểm tra "đạo văn" (Similarity Checker) trên Word, đồng thời loại bỏ công cụ này khỏi Microsoft Editor, trong khi các chức năng chỉnh sửa, kiểm tra chính tả, ngữ pháp và Microsoft 365 Copilot vẫn được duy trì.

Theo đó, sau thời điểm này, người dùng sẽ không còn có thể truy cập công cụ thông qua Microsoft Editor trong Word.

Microsoft cho biết, thay đổi này nhằm tập trung vào những trải nghiệm và khả năng được sử dụng rộng rãi hơn trong Word.

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Similarity Checker hiện là một tính năng của Microsoft Editor trên Word, cho phép người dùng kiểm tra mức độ tương đồng giữa nội dung trong tài liệu với các văn bản được tìm thấy trên Internet.

Theo hướng dẫn của Microsoft, sau khi kiểm tra, công cụ hiển thị tỷ lệ nội dung tương đồng và số đoạn văn bản cần xem xét. Người dùng có thể mở nguồn được phát hiện để kiểm tra và bổ sung trích dẫn nếu cần.

Similarity Checker được triển khai từ năm 2020, sử dụng công cụ tìm kiếm Bing để đối chiếu nội dung với các nguồn trực tuyến và đưa ra tỷ lệ phần nội dung trong tài liệu có điểm tương đồng với các nguồn được tìm thấy trên mạng.

Trong môi trường giáo dục, Similarity Checker được sử dụng để giúp người viết nhận diện những đoạn nội dung tương đồng với các nguồn trực tuyến và xem xét việc trích dẫn.

Việc Microsoft ngừng Similarity Checker không đồng nghĩa toàn bộ Microsoft Editor bị loại bỏ.

Microsoft xác nhận, các chức năng kiểm tra chính tả, ngữ pháp, độ rõ ràng và phong cách viết vẫn tiếp tục được cung cấp. Các tính năng viết, chỉnh sửa và trích dẫn khác của Word cũng không bị ảnh hưởng.

Microsoft 365 Copilot trong Word cũng tiếp tục hoạt động sau khi Similarity Checker được ngừng cung cấp.

Tuy nhiên, Microsoft lưu ý, Copilot không được thiết kế để trở thành công cụ chính thức nhằm xác thực độ tương đồng, đạo văn hoặc tính nguyên bản của văn bản.

Do đó, việc Similarity Checker bị loại bỏ không đồng nghĩa Copilot sẽ trở thành công cụ thay thế cho chức năng này.

Microsoft khuyến nghị, các tổ chức cần rà soát những quy trình đang phụ thuộc vào Similarity Checker và xem xét các giải pháp thay thế, nếu vẫn có nhu cầu kiểm tra độ tương đồng hoặc tính nguyên bản của văn bản.